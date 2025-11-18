La banda protagonista del concerto di Santa Cecilia

Domenica 23 novembre, alle 16, il Corpo musicale San Lorenzo di Parabiago celebrerà Santa Cecilia con un concerto che avrà come cornice il teatro dell’oratorio di frazione

Domenica 23 novembre, alle 16, il Corpo musicale San Lorenzo di Parabiago celebrerà Santa Cecilia, patrona della musica, e lo farà con il tradizionale concerto che sarà presentato da Enrico Walter Caccia nel teatro dell’oratorio di frazione.

Le novità di quest’anno saranno rappresentate dalle nuove leve

Quest’anno sarà un concerto ancora più speciale: saliranno sul palco anche nuove leve della banda, alcune di loro per la prima volta, e l’evento sarà l’occasione per festeggiare gli anniversari più significativi tra i musicanti.

La foto della banda di Assefocale

Il programma deciso dal maestro Savastio

Il programma scelto dal Maestro Giovanni Savastio unirà generazioni, storie e strumenti diversi in un’unica voce, dedicando spazio a canzoni famose da cantare insieme, alla musica classica e a componimenti di musica bandistica particolarmente coinvolgenti.