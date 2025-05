La banda di Passirana ha suonato per il nuovo Papa Leone XIV

Tre giorni pieni di emozioni, quelli di venerdì, sabato e domenica per i componenti del corpo bandistico Santa Cecilia di Passirana di Rho.

Musica in piazza San Pietro durante il primo Regina Coeli del nuovo pontefice

La banda, con a capo il presidentissimo Mario Seveso, ha, infatti trascorso il fine settimana a Roma al Giubileo delle Bande, suonando anche in piazza San Pitero durante il primo Regina Coeli del nuovo pontefice domenica a mezzogiorno. «In questi due giorni intensi passati nella capitale - racconta il presidente Mario Seveso - abbiamo suonato in Piazza del Popolo, sfilato in via della Conciliazione fino ad arrivare in Piazza San Pietro per il saluto del nuovo Papa Leone XIV, vissuto insieme una messa solenne in Piazza Cavour che resterà impressa nei nostri cuori. Ogni nota, ogni passo, ogni sorriso ha reso questa esperienza unica e irripetibile.»

Il presidente Mario Seveso: "Abbiamo portato con orgoglio il nome di Passirana e Rho nel cuore di Roma"

Circa 90 tra orchestrali e famigliari il gruppo del corpo bandistico Santa Cecilia che ha raggiunto Roma «Tutti uniti dalla passione per la musica e da un legame che è diventato ancora più forte - ha affermato il presidente Seveso - Abbiamo portato con orgoglio il nome di Passirana e Rho nel cuore di Roma , rappresentando la nostra comunità con dedizione, eleganza e armonia. Grazie a chi ha condiviso questa esperienza con noi. Grazie a chi ci ha sostenuto, a chi ci ha applaudito, a chi ci ha accompagnato. Siamo tornati a Rho arricchiti, ispirati e più uniti che mai.» - conclude il presidente del corpo bandistico Santa Cecilia di Passirana.