La 32esima edizione della Giornata del Verde Pulito

La città di Abbiategrasso parteciperà anche quest’anno alla «Giornata del verde pulito» che si svolgerà domenica 18 maggio.

«Quest’anno sarà un evento ricco, saranno coinvolte anche le scuole oltre a rivolgere l’invito a tutti i cittadini - spiega l’assessore all’Ambiente Valter Bertani - Queste iniziative sono propedeutiche per contrastare l’annoso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, tentare di insegnare la cultura delle buone pratiche per una comunità più pulita e bella» .

I dati del "mangiaplastica"

L’esempio concreto di queste azioni è nei risultati soddisfacenti finora raggiunti con il «mangiaplastica» posizionato in piazza Cavour a fine 2023:

«Oltre alle critiche, io guardo i dati - spiega Bertani - Nel 2025 sono già stati conferiti 530 chilogrammi di Pet , con una media mensile di 132 chilogrammi; nel 2024 la media è stata di 101 chilogrammi al mese. Direi un buon risultato, uno stimolo per le buone pratiche da adottare».

Il programma della giornata

La giornata è il frutto della collaborazione fra più realtà del territorio, dalla Cappelletta, ad Amaga a Bennati, che offrirà la colazione ai partecipanti. Il ritrovo è alle 8.30 alla Cappelletta, dove verranno formati i team e distribuiti i kit per l’operazione. I due gruppi poi si divideranno e puliranno uno la zona centrale della città l’altro la zona sud. Dopo la raccolta si fa tappa nel cortile della Fiera dove sarà installata un’isola ecologica, un compattatore, dove grazie ad Amaga si riceveranno le indicazione più corrette per la raccolta differenziata. Poi ritorno alla Cappelletta per una spaghettata. La giornata è promossa da Regione Lombardia, ci saranno anche dei contest rivolti ai partecipanti: verranno premiate le migliori foto in grado di veicolare il senso dell’iniziativa e i migliori slogan sui volantini promozionali dell’evento preparati dai Comuni.

«Abbiamo voluto la partecipazione delle scuole per sensibilizzare i ragazzi sul tema della sensibilità ambientale» spiega l’assessore alle Politiche scolastiche Marina Baietta. L’ultima parola spetta al sindaco Cesare Nai: