In Italia ci sono oltre 100.000 cani tra cuccioli, meticci e cani di razza, nei tanti canili, in attesa di una famiglia

Kira e Puma, due sorelle di 4 anni, cercano una casa dove poter vivere e sono pronte per essere adottate.

Kira e Puma cercano una casa dove crescere felici

Questa è la campagna di sensibilizzazione che la Lav (Lega Anti Vivisezione) di Milano e provincia fa con la collaborazione di numerosi Comuni per invitare le persone a non comprare un cucciolo di cane o gatto che molto spesso arriva dal traffico di cuccioli. La Lav ricorda che questi cuccioli arrivano illegalmente dall’Est Europa frutto di piccoli allevamenti, per lo più a conduzione familiare cani e gatti in condizioni terribili dove le fattrici vengono sfruttate per la riproduzione, relegate in box piccoli e sporchi, denutrite. I cuccioli a 30-40 giorni di vita vengono caricati su camion o furgoni, e viaggiano per tratte lunghissime, per essere portati a privati o venduti su internet.

Tra i reati più spesso contestati troviamo: maltrattamento di animali, trasporto e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, frode in commercio, traffico illecito di animali. Secondo i dati del Rapporto Zoomafia 2025, dal 2010 — anno di entrata in vigore della legge fortemente voluta dalla Lav, contro la tratta dei cuccioli — al 2024 sono stati sequestrati ben 7.561 cani e 92 gatti, per un valore complessivo stimato in oltre 6 milioni di euro, mentre 457 persone sono state denunciate.

Tanti i cani presenti nei canali

In Italia ci sono oltre 100.000 cani tra cuccioli, meticci e cani di razza, nei tanti canili, in attesa di una famiglia. Per questo la Lav invita a recarsi in uno dei tanti rifugi, per scoprire un legame speciale: gli animali che hanno conosciuto la solitudine si affezionano con gratitudine, imparano a fidarsi di nuovo e restituiscono affetto con una intensità rara. Importante il valore educativo, adottare e non comprare insegna ai bambini — e non solo a loro — il senso della cura, della responsabilità e della solidarietà. Mostra che i legami non si basano sul pedigree, ma sull’impegno reciproco e sulla capacità di accogliere la fragilità dell’altro, che sarà un membro effettivo della famiglia.

Per adottare Kira e Puma adozioni.milano@lav.it cell 3475218940