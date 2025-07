Kid Yugi anima e fa ballare gli spettatori del Rugby Sound Festival

MUSICA

Successo per il rapper pugliese Francesco Stasi e per i suoi ospiti Nerissima Serpe e Papa V

Il rapper pugliese Francesco Stasi, conosciuto da tutti con il nome d'arte Kid Yugi anima piazza del castello a Legnano durante il Rugby Sound Festival. E' successo nella serata di ieri, martedì, quando migliaia di giovani hanno ballato e cantato sul prato dell'area dedicata all'edizione 2025 del festival

Due ore di spettacolo cantando i brani del suo ultimo album "Tutti i nomi del diavolo"

Accompagnato dai rapper milanesi Nerissima Serpe e Papa V, Kid Yugi ha incantato il pubblico con la sua musica. Il concerto si è aperto con "Monopolio", brano realizzato in collaborazione con Nerissima Serpe, per poi proseguire con alcuni dei suoi più grandi successi, fra cui "Eva", "Lilith" e "Porto" tratti dal suo ultimo album "Tutti i nomi del diavolo". Una serata di successo, Kid Yugi, insieme ai suoi ospiti, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico per tutte le due ore di spettacolo.

Kid Yugi e i suoi due ospiti hanno coinvolto la platea alternando pezzi romantici a brani più energici

I rapper hanno saputo coinvolgere la platea, alternando pezzi romantici come "A lei" e "Sintetico" a brani più energici e ritmati come "Tip Tap" e "Bianca". Tra i momenti più memorabili della serata spicca proprio l'esibizione di Bianca, brano del rapper Rrari dal Tacco in collaborazione con Kid Yugi. Accolto da un fragoroso applauso e da migliaia di luci di cellulari accese, il pezzo ha regalato un'emozione unica al pubblico.

Un autentico trionfo, una serata indimenticabile per tutti i partecipanti

Per concludere in grande stile, Kid Yugi ha scelto di interpretare un brano significativo per lui, dedicato alla sua città natale Massafra. Il concerto è stato un autentico trionfo, trasformando la serata in un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.