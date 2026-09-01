Jennifer Lowe School of English festeggia 30 anni di attività

In programma un evento formativo gratuito rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici e studenti, con l’obiettivo di mettere in luce il legame tra apprendimento linguistico e competenze per la vita

«È stato un percorso di crescita graduale, accompagnato dall’acquisizione di competenze sempre più mirate e al tempo stesso diversificate. Trent’anni di crescita professionale dedicata alle persone e al territorio». Queste le parole di Jennifer Lowe, fondatrice e direttrice di Jennifer Lowe School of English, che per festeggiare questo compleanno ha organizzato «Communication & Real-life Skills in a Changing World», un evento gratuito in collaborazione con Cambridge University Press & Assessment in programma giovedì 10 settembre dalle 8.30 alle 13.30 nella Sala Polifunzionale di piazza Primo Maggio a Corbetta.

L’evento formativo gratuito

L’evento formativo, organizzato con il patrocinio di The British Chamber of Commerce for Italy e del Comune di Corbetta, è rivolto a insegnanti, dirigenti scolastici e studenti e ha l’obiettivo di mettere in luce il legame tra apprendimento linguistico e competenze per la vita, mostrando come l’inglese possa diventare uno strumento di comunicazione, crescita personale e apertura verso esperienze internazionali.

Dallo studio della lingua alla vita reale fino a conoscere come le esperienze internazionali possono sviluppare comunicazione, fiducia e competenze reali e, a proposito di internazionalizzazione, vedere cosa dicono le nuove Indicazioni Nazionali e le Linee guida del Ministero dell’Istruzione del Merito, il tutto insieme a voci autorevoli del mondo della scuola e delle istituzioni. I partecipanti riceveranno un attestato Cambridge riconosciuto dal Mim. Andando sul sito www.jlscuolainglese.it è possibile completare il form per l’iscrizione gratuita.

L’importanza della conoscenza dell’inglese

«In un mondo che cambia, sapere l’inglese risulta sempre più importante perché è una conoscenza che diventa valore – aggiunge la fondatrice – Conoscere una lingua straniera significa saper comunicare in modo autentico, collaborare con gli altri e vivere esperienze immersive attraverso la lingua. Per questo le esperienze educative internazionali possono diventare strumenti concreti per accompagnare studenti e studentesse nello sviluppo della sicurezza comunicativa, dell’autonomia e delle competenze trasversali».

Tra scuola e mondo del lavoro, quindi, tra studio e opportunità: l’incontro punta a sottolineare anche il valore della collaborazione tra scuola, docenti e percorsi internazionali nel creare esperienze che aiutino i ragazzi a crescere con maggiore consapevolezza, apertura e fiducia nelle proprie capacità, «per essere “always one step ahed”, sempre un passo avanti».

Il legame col territorio

Trent’anni di attività che segnano anche un profondo legame con il territorio. Con un team composto da professionisti competenti e sempre aggiornati, Jennifer Lowe School of English propone diverse tipologie di corsi in presenza e online, individuali e di gruppo, di formazione e conversazione e di preparazione agli esami di certificazione Cambridge, per studenti, insegnanti e professionisti di diversi ambiti.