“Istituiamo i parcheggi rosa a Settimo”

Nel prossimo Consiglio comunale sarà discussa una mozione proposta dal capogruppo della Lista Civica Oltre, Ruggiero Delvecchio, che chiede l’istituzione dei cosiddetti “parcheggi rosa” a Settimo e frazioni.

Parcheggi rosa

L’iniziativa mira a creare stalli di sosta riservati alle donne in stato di gravidanza e ai nuclei familiari con bambini fino a due anni di età, facilitandone la mobilità e promuovendo un gesto concreto di solidarietà sociale.

Mozione a Settimo

La mozione prevede: l’individuazione delle zone più opportune per i parcheggi rosa, come strutture sanitarie, scuole e uffici pubblici; a definizione di un regolamento comunale che stabilisca criteri chiari per il rilascio del contrassegno rosa, le condizioni d’uso degli stalli e le modalità di sanzionamento per eventuali abusi; ’installazione della segnaletica verticale e orizzontale per rendere visibili e riconoscibili gli stalli rosa; una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, per sensibilizzare sull’esistenza dei parcheggi rosa e sulle modalità di richiesta del contrassegno.

Donne in gravidanza

“L’istituzione dei parcheggi rosa, che sono già realtà in alcuni Comuni limitrofi, rappresenta un passo avanti verso una maggiore attenzione alle esigenze delle donne in gravidanza e delle famiglie con bambini piccoli – dichiara Ruggiero Delvecchio -. Questa mozione vuole essere un segnale concreto di inclusione e supporto per una mobilità più agevole e rispettosa delle necessità di tutti”.