«Io non rischio», come mettersi in salvo in caso di emergenze

La marea gialla di «Io Non Rischio», ha conquistato i rhodensi per diffondere le buone pratiche di protezione civile e informare i cittadini sui rischi del nostro territorio. L’Open Day organizzato dal Comune si è svolto nella mattinata di sabato nella centrale Piazza San Vittore, con gazebo informativi della Protezione Civile, di Rhosoccorso e del Gruppo Alpini di Rho, che hanno aderito alla campagna nazionale dedicata alla prevenzione dei rischi alluvione e terremoto.

Una campagna di comunicazione pubblica svoltasi in tutta Italia

Una campagna di comunicazione pubblica che punta ad accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia, promuovendo le azioni utili a prevenirli o in grado di ridurne le conseguenze. La campagna si fonda sulla preziosa collaborazione tra la comunità scientifica, il mondo del volontariato organizzato di protezione civile e le istituzioni, nazionali e locali, che lavorano in sinergia con l’intento di rendere i cittadini attori partecipi del Servizio Nazionale e capaci di compiere scelte consapevoli, ogni giorno e in situazioni di crisi. Sapere cosa fare prima, durante e dopo una situazione di pericolo e capire come funziona la Protezione Civile è fondamentale per la sicurezza di tutti. «Io non rischio» mette al centro il ruolo attivo che ciascuno di noi può assumere nella prevenzione e riduzione del rischio, agendo prima che si verifichi una calamità.

Una campagna di comunicazione rivolta a tutti sulle buone pratiche di protezione civile

Le nostre scelte quotidiane, a livello individuale, familiare o di comunità possono fare la differenza, aumentando la sicurezza per noi e per chi ci sta intorno. Una campagna di comunicazione rivolta a tutti sulle buone pratiche di protezione civile. Si basa sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, allo scopo di trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Attraverso attività di informazione e sensibilizzazione, promuove la diffusione di azioni concrete per la riduzione del rischio e contribuisce alla creazione di una cultura di protezione civile nel nostro Paese.

Insegnare ai cittadini come gestire le situazioni d’emergenza

Tra i presenti il sindaco Andrea Orlandi e l’assessore con delega alla Protezione Civile Emiliana Brognoli, che ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento ai volontari che collaborano: “L’impegno di “Io non rischio” significa poter incontrare la città e raccontare come gestire come gestire le situazioni d’emergenza, nel momento importante che vogliamo confermare anche quest’anno e ringrazio per questo i volontari del COR, dell’Associazione Nazionale Alpini di Rho e Rhosoccorso, che come sempre confermano la loro presenza e significano il senso civile e civico sia importante per la comunità».