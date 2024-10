Assunzioni in Comune, aperti i bandi per istruttori amministrativi e funzionari

Proseguono, dopo quelle avvenute nei mesi scorsi, le assunzioni all’interno dell’Amministrazione comunale di Rho previste nella programmazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che prevede l’acquisizione di numerose risorse per assicurare il turnover di personale andato in pensione e di altre per potenziare gli assetti organizzativi di varie unità per diversi profili professionali.

Sette posti di Istruttore amministrativo da destinare a vari uffici e tre posti di Funzionario tecnico

Con la determina numero 1128 del primo ottobre il Comune di Rho ha bandito due concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno per sette posti di Istruttore amministrativo da destinare a vari uffici e tre posti di Funzionario tecnico. I candidati possono presentare l’istanza di partecipazione ai concorsi entro il 31 ottobre esclusivamente per via telematica compilando il format di candidatura sul Portale «inPA», la Piattaforma Unica di Reclutamento delle Pubbliche Amministrazioni disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it previa registrazione sullo stesso portale. I bandi di concorso pubblicati specificano i requisiti da possedere, le modalità di partecipazione e di selezione.

Il sindaco "Una grande occasione per vivere un'esperienza di alto contenuto professionale e personale"

«Auspico che poter lavorare per la comunità cittadina sia uno stimolo a partecipare – afferma il sindaco e Assessore al Personale Andrea Orlandi – Essere assunti in una pubblica amministrazione, come il nostro Comune, oggi rappresenta una grande occasione di poter vivere un'esperienza di alto contenuto professionale e personale, considerate le grandi sfide che la nostra città si trova ad affrontare come l'attuazione del Pnrr e lo sviluppo del sito Mind».

Un terzo bando riguarda la mobilità volontaria per la Polizia locale

Un terzo bando riguarda la mobilità volontaria per la Polizia locale, area degli istruttori presso il Servizio di Polizia locale per il reclutamento di Agenti tramite passaggio diretto da altre Amministrazioni. Nelle prossime settimane saranno pubblicati nuovi bandi di concorso per altre figure professionali. Oltre all’attività di reclutamento, il Comune di Rho ha intrapreso un percorso di valorizzazione del lavoro pubblico, per rendere sempre più attrattivo l’ente e poter contare su persone preparate e motivate, tramite diverse azioni integrate rivolte sia al personale in organico sia a chi vorrà entrare a farne parte per svolgere un’attività lavorativa così fondamentale per la collettività.