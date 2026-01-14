Gli appuntamenti

«Invecchiamento consapevole», al via la seconda edizione dell’iniziativa

In programma cinque incontri su temi sanitari organizzati dall’Auser in collaborazione con altre realtà cittadine

Corbetta · 14/01/2026 alle 10:41

In partenza la seconda edizione delle cinque giornate dedicate alla salute dal titolo «Invecchiamento consapevole», promossa dall’associazione Auser Corbetta Odv in collaborazione con «Non di solo pane» e l’ambulatorio Elena Sachsel, con il patrocinio del Comune di Corbetta e con la partecipazione di Acli, Croce Azzurra – sezione di Corbetta e Avis.

Gli incontri con i medici specialisti

«L’idea di una seconda edizione è nata in realtà già nel corso della prima, in considerazione della grande partecipazione che c’è stata durante i cinque incontri dello scorso anno – spiega Antonietta Volonnino, presidente di Auser Corbetta – Il fatto di trovarsi davanti a medici specialisti, peraltro molto conosciuti e ben apprezzati per la loro professione, ha rappresentato per tutti un momento di grande interesse e molti di loro ci chiedevano di continuare per condividere la conoscenza su altre tematiche, sempre in ambito sanitario. E poi, diciamocelo, stare davanti a medici esperti, senza in quel momento il camice bianco, poter fare loro le domande più disparate, psicologicamente ha un benefico effetto in quanto siamo lì solo per condividere conoscenze e ci dà conferma del nostro benessere fisico».

Il programma

Il primo appuntamento si terrà domani, giovedì 15 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 nella sala Grassi del Comune in via Cattaneo 25: il medico chirurgo specialista in ortopedia Claudio Garavaglia interverrà sul tema «Patologie osteo-articolari degli anziani». Si proseguirà poi con altri quattro incontri consecutivi sempre di giovedì, che avranno come argomenti rispettivamente le difficoltà uditive, la vista, la salute urologica e infine gli aspetti psicoemotivi nella relazione con i pazienti oncologici.

