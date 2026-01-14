«Invecchiamento consapevole», al via la seconda edizione dell’iniziativa

In partenza la seconda edizione delle cinque giornate dedicate alla salute dal titolo «Invecchiamento consapevole», promossa dall’associazione Auser Corbetta Odv in collaborazione con «Non di solo pane» e l’ambulatorio Elena Sachsel, con il patrocinio del Comune di Corbetta e con la partecipazione di Acli, Croce Azzurra – sezione di Corbetta e Avis.

Gli incontri con i medici specialisti

«L’idea di una seconda edizione è nata in realtà già nel corso della prima, in considerazione della grande partecipazione che c’è stata durante i cinque incontri dello scorso anno – spiega Antonietta Volonnino, presidente di Auser Corbetta – Il fatto di trovarsi davanti a medici specialisti, peraltro molto conosciuti e ben apprezzati per la loro professione, ha rappresentato per tutti un momento di grande interesse e molti di loro ci chiedevano di continuare per condividere la conoscenza su altre tematiche, sempre in ambito sanitario. E poi, diciamocelo, stare davanti a medici esperti, senza in quel momento il camice bianco, poter fare loro le domande più disparate, psicologicamente ha un benefico effetto in quanto siamo lì solo per condividere conoscenze e ci dà conferma del nostro benessere fisico».

Il programma

Il primo appuntamento si terrà domani, giovedì 15 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 nella sala Grassi del Comune in via Cattaneo 25: il medico chirurgo specialista in ortopedia Claudio Garavaglia interverrà sul tema «Patologie osteo-articolari degli anziani». Si proseguirà poi con altri quattro incontri consecutivi sempre di giovedì, che avranno come argomenti rispettivamente le difficoltà uditive, la vista, la salute urologica e infine gli aspetti psicoemotivi nella relazione con i pazienti oncologici.