Il Consiglio Comunale di Arese ha approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza, che integra e amplia i sistemi di controllo esistenti, introducendo tre strumenti innovativi per la Polizia locale e per la tutela del decoro urbano.

Introdotte body cam e dash cam per la Polizia Locale: arrivano anche le fototrappole

Soddisfatto il Vice Sindaco Mauro Aggugini: “Questo regolamento si inserisce in un percorso già avviato da anni e i cui risultati sono stati apprezzati anche dalle Forze dell’ordine. Per rendere più efficace l’azione della Polizia locale, sempre nel pieno rispetto della privacy, sono state introdotte tre nuove modalità di controllo: body cam, dash cam per la trasparenza e il controllo dinamico e “foto-trappole” mobili per il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”.

In particolare, il Regolamento prevede l’introduzione di:

• Body cam: dispositivi in dotazione agli agenti, attivabili autonomamente dall’operatore “nei casi di necessità”, a tutela sia dell’agente sia dei cittadini, aumentando trasparenza e sicurezza in situazioni potenzialmente delicate;

• Dash cam: telecamere installate sulle auto di servizio utili per documentare interventi su strada e per aumentare la capacità di controllo dinamico del territorio.

L’abbandono dei rifiuti

Una sezione specifica del nuovo Regolamento è dedicata alla lotta all’abbandono illecito di materiali e rifiuti di varia natura, un tema da tempo al centro del dibattito cittadino. Verranno introdotte le cosiddette foto-trappole.

“Si tratta di dispositivi mobili pensati per essere collocati in punti del territorio che, per storicità degli eventi, si sono rivelati critici: mi riferisco in particolare all’abbandono di rifiuti o di materiali potenzialmente pericolosi,” spiega il Vice Sindaco. “L’approccio sarà prioritariamente preventivo, con l’installazione di cartelli per segnalare l’area monitorata. Tuttavia, la finalità è anche repressiva: vogliamo anche essere in grado di identificare e sanzionare i responsabili”.

La videosorveglianza anche privata

“Un altro aspetto innovativo riguarda la possibilità di integrare i sistemi di videosorveglianza privati con la rete pubblica. Il regolamento stabilisce regole chiare: le telecamere devono essere orientate su aree a uso pubblico, anche se si trovano su proprietà privata, e devono rispettare specifiche tecniche compatibili con l’infrastruttura adottata dal Comune” chiarisce il Sindaco Luca Nuvoli. “Si tratta di una scelta equilibrata, che guarda alla collaborazione tra pubblico e privato per aumentare la sicurezza complessiva del territorio, senza alcuna invasione nella sfera privata dei cittadini. Questo regolamento rappresenta un importante passo avanti in una direzione che abbiamo già tracciato con decisione negli scorsi anni. È un passo che risponde a esigenze reali, sentite, concrete, e che allo stesso tempo rafforza la capacità del Comune di prevenire, controllare e intervenire in modo efficace per la tutela del decoro, dell’ambiente e della sicurezza di Arese e dei suoi cittadini.”

Invitiamo i soggetti privati interessati a integrare i propri sistemi di videosorveglianza privati con la rete pubblica a mettersi in contatto con la Polizia locale (Comando: via Madre Teresa di Calcutta 3; mail: vigilanza@comune.arese.mi.it; tel. 02 93527450).