Intrecci e nodi d’amore per difendere le donne

“Intrecci, una rete per cadere” è questo il suggestivo titolo che la Pro Loco di Abbiategrasso ha dato quest’anno all’iniziativa che, in collaborazione col Centro Antiviolenza di Telefono Donna, organizza domenica 30 novembre 2025 nella Sala consiliare del Castello Visconteo, a ridosso della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Abbiategrasso, ha lo scopo di sensibilizzare sul problema della violenza sulle Donne, attraverso un progetto che coinvolge sia donne che uomini nella realizzazione di alberelli natalizi fatti a mano da dare a chi contribuisca alla causa, attraverso una donazione di qualsiasi entità, per finanziare l’attività del Centro Antiviolenza dello Sportello di Abbiategrasso. Il programma dell’evento prevede, alle 10 , i saluti delle Autorità civili, col sindaco Cesare Nai e l’assessore Rosella Petrali, nonché del presidente della Pro Loco di Abbiategrasso APS, Laura Re, che presenta il progetto “Intrecci”.

A seguire l’intervento della psicologa del Centro Antiviolenza Sportello di Abbiategrasso, Giulia Locatelli, che aggiornerà sui dati relativi all’attività svolta.

“Visto l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno con “Legami che salvano la vita” attraverso la quale abbiamo realizzato e venduto alberi di Natale addobbati con le piastrelle fatte dai volontari all’uncinetto e a maglia, abbiamo deciso di riproporre la formula” spiegano Laura Re e Piera Bottoni, rispettivamente presidente e componente del Cda della Pro Locco di Abbiategrasso. Donne che aiutano le donne, insomma, poiché il lavoro a crochet e maglia, che è considerata tipico della tradizione femminile, in questo caso va a sostenere una causa importante: dire no alla violenza sulle donne. Il 25 Novembre è proprio la Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 tramite risoluzione.