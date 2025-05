Intitolato ufficialmente a Emilio Alessandrini l'istituto tecnico cittadino

Grande partecipazione, ma soprattutto grande emozione, sabato mattina a Vittuone per l'intitolazione ufficiale dell'istituto tecnico cittadino alla figura di Emilio Alessandrini, magistrato ucciso a Milano il 29 gennaio 1979 per mano del gruppo terroristico di estrema sinistra Prima Linea.

Intitolato a Emilio Alessandrini l'istituto tecnico cittadino

Una cerimonia che ha visto riunirsi nell'aula magna dell'istituto vittuonese tre figure protagoniste, ognuno in un modo diverso, di quel tragico periodo della storia d'Italia noto come Anni di Piombo. Oltre al figlio Marco Alessandrini, e al collega magistrato Pietro Forno, che lavorò con Alessandrini in quegli anni, era presente anche Giuseppe Galli, figlio del giudice Guido Galli anch'esso ucciso da Prima Linea il 19 marzo 1980.

Al termine della mattinata è stata svelata la targa a Emilio Alessandrini posta all'ingresso dell'istituto, donata per l'occasione dall'imprenditore Gianmarco Colombo. L'amministrazione comunale era rappresentata dalla sindaca Laura Bonfadini, dall'assessore Angelo Poles, dalla capogruppo Anna Papetti e dall'assessora Francesca Ceriani, che ha personalmente collaborato con la scuola per la realizzazione di questa giornata, culminata con la posa della targa in memoria del magistrato. Presenti anche il sindaco di Corbetta Marco Ballarini e la vicesindaca di Sedriano Anna Lisa Crivellaro. Così ha commentato l'Amministrazione vittuonese al termine della giornata: