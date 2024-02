"Intitolare una via a Franco Moschino"

Intitolare una via o una piazza di Abbiategrasso a Franco Moschino, nel trentesimo anniversario della sua morte.

E' la richiesta avanzata attraverso una lettera a sindaco e giunta da una serie di associazioni della città. La volontà è tenere viva la memoria dell'illustre cittadino.

Gentili Sindaco, vice Sindaco e Assessori, i sottoscrittori della presente intendono essere promotori e portano alla Vostra attenzione la proposta che, in memoria di Franco Moschino nel trentesimo anniversario della sua morte, venga intitolata alla sua memoria o una via o una piazza in zona centrale oppure un parco o un luogo di cultura. La ragione che ci muove a fare questa richiesta è certamente la genialità di un uomo che è originario di Abbiategrasso e che nella sua creatività ha sempre messo i valori che gli vengono dall'ambiente cittadino in cui ha mosso i primi passi e che lo hanno educato ad uno sguardo attento all'ambiente e ad una attenzione viva alla pace. Franco Moschino è un genio di questa città e ha mantenuto il rapporto con il suo luogo natale, per questo è doveroso che in questa ricorrenza si scelga un posto dove ricordare a tutti chi è stato e che importanza continua ad avere la sua opera. Questa intitolazione vuole avere un significato anche per il mondo scolastico e i giovani a cui è importante raccontare quello che Franco Moschino ha fatto praticamente dal nulla, così da far vedere che anche oggi si può fare molto prendendo coscienza del valore che si ha, proprio come ha fatto Moschino che ha creato un'impresa artistica di grande valore economico, non avendo alle spalle nessun capitale ma puntando sulle sue capacità e sulla sua voglia di conoscenza. Siamo certi che comprenderete il senso di questo appello e possiate identificare in quest'anno un luogo da intitolare a Franco Moschino così da contribuire a mantenere viva la sua memoria.