Asm, in collaborazione con il Comune di Magenta, ha terminato l’esecuzione di una serie di trattamenti fitosanitari per proteggere il patrimonio arboreo cittadino dall’Ifantria americana, insetto infestante innocuo per l’uomo e spesso confuso con la Processionaria, che lo scorso anno ha causato disagi alla cittadinanza e provocato la defogliazione di numerose piante, soprattutto nel parco Allende e nelle aree limitrofe.

Intervento sulle piante del parco per eliminare un insetto infestante

L’intervento, frutto di un’attenta pianificazione condivisa con l’amministrazione comunale, segna un passo avanti importante in termini di efficacia e sostenibilità grazie all’impiego della tecnica endoterapica, una metodologia all’avanguardia che consente di agire in modo mirato e sicuro.

Il trattamento consiste nell’iniezione del prodotto fitosanitario direttamente nel sistema vascolare della pianta tramite piccoli fori, riducendo al minimo l’impatto ambientale e azzerando il rischio di dispersione nell’aria e di contatto con persone o animali. Questa tecnica è particolarmente indicata per le alberature ad alto fusto presenti in aree frequentate dalla popolazione, come parchi e scuole, poiché garantisce la massima tutela della salute pubblica e dell’ecosistema urbano.

Interessati 196 alberi

L’intervento, avviato all’inizio di maggio, ha interessato 196 esemplari arborei, appartenenti alle specie più sensibili all’Ifantria americana, in particolare il Gelso (Morus) e l’Acero americano (Acer negundo).

Asm rinnova così il proprio impegno nella cura e valorizzazione del verde pubblico, elemento fondamentale per la qualità della vita urbana e conferma l’adozione di pratiche gestionali sempre più attente all’ambiente e alla sicurezza dei cittadini.