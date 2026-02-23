Gli interventi prevedono lavori di scavo, la posa di nuovi cavi MT/BT e il rifacimento della cabina di trasformazione situata in Corso Magenta 30

Per potenziare e rendere più efficiente il servizio elettrico destinato alla clientela del centro storico di Legnano, Duereti avvierà un intervento di ammodernamento della rete di Media e Bassa Tensione (MT/BT) a partire da martedì 24 febbraio.

Intervento sulla rete elettrica in centro città

Le attività avranno una durata stimata di circa 4–6 settimane e interesseranno inizialmente Piazza Carroccio (angolo via Ratti), per proseguire lungo Via Filippo Corridoni e Corso Magenta fino al civico 30.

Gli interventi prevedono lavori di scavo, la posa di nuovi cavi MT/BT e il rifacimento della cabina di trasformazione situata in Corso Magenta 30.

Come garantire la continuità dell’alimentazione

Per consentire il completo rifacimento della cabina citata, previsto per una durata di circa una settimana (nella fase conclusiva dei lavori), sarà necessario installare un gruppo elettrogeno operativo 24 ore su 24, per assicurare la continuità dell’alimentazione elettrica in bassa tensione alla clientela.

Le operazioni di scavo saranno organizzate in modo da ridurre al minimo i disagi per residenti ed esercenti limitando, per quanto possibile, l’estensione delle aree di cantiere e garantendo il regolare svolgimento delle attività quotidiane.

Si ricorda che il numero verde di pronto intervento Duereti 800 269 042 è attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore al giorno, sia da rete fissa sia da cellulare.