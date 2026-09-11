Intervento straordinario di disinfestazione dopo un caso di infezione da dengue

A seguito della segnalazione di un caso di infezione da dengue nel Comune di Corbetta , Ats Milano Città Metropolitana ha disposto interventi straordinari di prevenzione nell’area compresa entro 200 metri da Via Simone da Corbetta, indirizzo situato nel territorio di Corbetta e nelle immediate vicinanze del confine con il Comune di Magenta

Disinfestazione tra Corbetta e Magenta

Poiché il raggio di intervento interessa anche una porzione del territorio comunale di Magenta, il Sindaco ha emanato un’apposita ordinanza per consentire l’esecuzione delle misure di prevenzione previste da Ats.

Le operazioni di disinfestazione sono in corso, condizioni meteo permettendo, ed effettuate dal Comune di Corbetta, tramite ditta specializzata incaricata, e comprendono trattamenti adulticidi e larvicidi nonché interventi di eliminazione dei focolai larvali nelle aree pubbliche e private interessate.

Le misure da seguire

Si richiede la collaborazione dei residenti delle zone coinvolte, che dovranno: consentire l’accesso agli operatori incaricati nelle aree esterne private (cortili, giardini, terrazze, piazzali, ecc.); tenere chiuse porte e finestre durante i trattamenti e sospendere eventuali impianti di ricambio d’aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole, abbeveratoi e ricoveri; raccogliere o proteggere con teli i prodotti ortofrutticoli presenti negli orti e rimuovere oggetti esposti all’esterno.