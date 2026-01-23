Intervento di manutenzione terminato al Parco Gerli

L’attività di decoro urbano intrapresa dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso prosegue. Oggetto dell’intervento il parco Gerli, ovvero l’area verde situata tra viale Sforza e via Gandhi.
Uno spazio verde vissuto dalla comunità
L’area è stata recentemente oggetto di un significativo intervento promosso dall’Amministrazione comunale, con il contributo del Settore Ambiente e la collaborazione di Amaga.
Come sottolinea l’assessore all’Ecologia Valter Bertani:
“l’obiettivo principale era quello di restituire al parco la sua vocazione originaria: uno spazio aperto, accogliente e privo di zone nascoste. Per raggiungere questo scopo, si è proceduto alla rimozione della siepe, che nel tempo era diventata un rifugio di rifiuti e nascondiglio perfetto per malintenzionati”.
Un’azione che vede la collaborazione tra Comune e Amaga, volta a ridare il suo valore ad uno spazio molto vissuto dalla comunità
“Il parco Gerli, inserito in un quartiere densamente popolato e frequentato soprattutto da famiglie con bambini, merita rispetto e attenzione – conclude Bertani – Con questo importante intervento di manutenzione, l’auspicio è che tutti i cittadini imparino a prendersene cura, contribuendo a preservare la bellezza e la sicurezza di uno spazio prezioso e utile all’interno del tessuto urbano cittadino”.
Anche se alcuni, soprattutto con messaggi sui social, sospettano che l’intervento sia stato frutto del passaggio della Fiaccola Olimpica, che ha costretto l’Amministrazione a rifare il look al parco.