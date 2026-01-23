Intervento di manutenzione terminato al Parco Gerli

L’attività di decoro urbano intrapresa dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso prosegue. Oggetto dell’intervento il parco Gerli, ovvero l’area verde situata tra viale Sforza e via Gandhi.

L’area è stata recentemente oggetto di un significativo intervento promosso dall’Amministrazione comunale, con il contributo del Settore Ambiente e la collaborazione di Amaga.

Come sottolinea l’assessore all’Ecologia Valter Bertani:

“l’obiettivo principale era quello di restituire al parco la sua vocazione originaria: uno spazio aperto, accogliente e privo di zone nascoste. Per raggiungere questo scopo, si è proceduto alla rimozione della siepe, che nel tempo era diventata un rifugio di rifiuti e nascondiglio perfetto per malintenzionati”.