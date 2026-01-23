Ambiente

Intervento di manutenzione terminato al Parco Gerli

L’obiettivo principale era quello di restituire al parco la sua vocazione originaria

Intervento di manutenzione terminato al Parco Gerli

Abbiategrasso · 23/01/2026 alle 09:09

di

L’attività di decoro urbano intrapresa dall’Amministrazione comunale  di Abbiategrasso prosegue. Oggetto dell’intervento il parco Gerli, ovvero l’area verde situata tra viale Sforza e via Gandhi.

Uno spazio verde vissuto dalla comunità

L’area è stata recentemente oggetto di un significativo intervento promosso dall’Amministrazione comunale, con il contributo del Settore Ambiente e la collaborazione di Amaga.

Come sottolinea l’assessore all’Ecologia Valter Bertani:

“l’obiettivo principale era quello di restituire al parco la sua vocazione originaria: uno spazio aperto, accogliente e privo di zone nascoste. Per raggiungere questo scopo, si è proceduto alla rimozione della siepe, che nel tempo era diventata un rifugio di rifiuti e nascondiglio perfetto per malintenzionati”.

Un’azione che vede la collaborazione tra Comune e Amaga, volta a ridare il suo valore ad uno spazio molto vissuto dalla comunità

“Il parco Gerli, inserito in un quartiere densamente popolato e frequentato soprattutto da famiglie con bambini, merita rispetto e attenzione – conclude Bertani – Con questo importante intervento di manutenzione, l’auspicio è che tutti i cittadini imparino a prendersene cura, contribuendo a preservare la bellezza e la sicurezza di uno spazio prezioso e utile all’interno del tessuto urbano cittadino”.

Anche se alcuni, soprattutto con messaggi sui social, sospettano che l’intervento sia stato frutto del passaggio della Fiaccola Olimpica, che ha costretto l’Amministrazione a rifare il look al parco.

 

 

GUARDA LA GALLERY (3 foto)
abbiategrasso-parcogerli2026-2
Tu cosa ne pensi?