Interventi di manutenzione sulle strade comunali

Sarà utilizzata una tecnica innovativa, più sostenibile e più sicura

Parte oggi un importante intervento di manutenzione per alcune strade comunali di Albairate . L’operazione sarà realizzata con il microtappeto a freddo , che vuol dire meno emissioni per l’ambiente e più sicurezza per gli utenti.

Oggi. Lunedì 13 luglio 2026, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti della rete stradale comunale, per migliorarne la sicurezza, la qualità della circolazione e la durata delle pavimentazioni. Diverse saranno le zone interessate: Strada per Cassinetta; via per Castelletto; strada della Rocca; via Gramegna e via Mazzini (un tratto).

Oltre 6800 metri quadri di superficie interessata

Gli interventi interesseranno una superficie complessiva di circa 6820 metri quadri e saranno realizzati con la tecnologia del microtappeto a freddo, una tecnologia innovativa che aumenta la sicurezza grazie a una migliore aderenza del manto stradale; inoltre protegge la pavimentazione dalle infiltrazioni d’acqua e rallenta il deterioramento .

Più sostenibile

Ma non solo, uno degli aspetti più importante è la riduzione di circa l’80 per cento delle emissioni in atmosfera rispetto all’asfaltatura a caldo e, quindi, ha un impatto ambientale, risultando più sostenibile e tempi di lavorazione rapidi e veloce riapertura al traffico.

Durante i lavori potranno essere istituiti restringimenti di carreggiata o sensi unici alternati. I residenti interessati dagli accessi carrai saranno informati con almeno 48 ore di anticipo.

Nei primi giorni dopo la posa potrà verificarsi un leggero rilascio di graniglia superficiale, si tratta di un fenomeno del tutto normale che non deve destare preoccupazione. . La pavimentazione raggiunge una prima maturazione dopo circa 24 ore, mentre le prestazioni ottimali si ottengono nell’arco di circa due settimane. I lavori richiederanno circa 20 giorni lavoratoti , compatibilmente con le condizioni meteorologiche.