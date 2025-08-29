I lavori

Interventi di manutenzione alla scuola primaria

«Pronti a tornare in classe in una scuola sempre più confortevole e sicura»

Vanzaghello
Pubblicato:

«Pronti a tornare in classe e i nostri alunni e il personale docente e scolastico lo faranno con una scuola sempre più confortevole e sicura». Così il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti annuncia gli interventi di manutenzione effettuati nella scuola primaria «San Francesco d’Assisi», dove la prima campanella suonerà la mattina di venerdì 12 settembre.

I lavori effettuati

«Nello specifico, sono stati posizionati nuovi tendaggi in tutto il plesso, sono state imbiancate alcune parti interne, quali ad esempio la biblioteca e l’atrio, e si è provveduto alla messa in sicurezza dei pannelli del soffitto dell’aula mensa – spiega il primo cittadino - Importanti e fondamentali lavori per una struttura che sia ancor più “a misura” dei nostri studenti».

