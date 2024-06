Festeggiati scudetto e seconda stella all'Inter club.

L'Inter club Legnano sabato ha festeggiato lo scudetto e la seconda stella

Serata di gala, sabato 15 giugno, nel locale club nerazzurro di via Passo del Tonale 6/8 con la celebrazione della conquista dello scudetto e della conseguente seconda stella da parte della formazione nerazzurra di mister Simone Inzaghi. Dopo i saluti di rito da parte del presidente del club Beppe Spica, che ha ricordato il successo nella partecipazione con oltre 200 iscritti e la campagna di rinnovi già aperta, il moderatore della serata, il giornalista Massimo Colombo, ha letto un messaggio di auguri di Stephan Dalmat, ex centrocampista nerazzurro che ha inviato un saluto dalla Francia ai tifosi legnanesi nerazzurri ("Ciao, sono contento e felicito dello scudetto dell'Inter e soprattutto di avere la seconda stella! Adesso mi farebbe piacere che l'Italia vada lontano, ma sono francese e spero che la Francia vinca... ma forza Italia 😁👍🏽", mentre è stato proiettato anche un video fatto pervenire da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, leggenda della Grande Inter; intervenuti gli assessori Guido Bragato e Luca Benetti.

Ospite d'onore Marta Razza, centrocampista della Primavera 1 dell'Inter Women

Ospite d'onore della serata celebrativa la legnanese Marta Razza, centrocampista classe 2006 della Primavera 1 dell'Inter Women, che ha già esordito in prima squadra. Marta, che frequenta il liceo sportivo al Galilei, ha raccontato la sua passione per il gioco del calcio e i colori nerazzurri, ispirandosi a campioni come Javier Zanetti e Nicolò Barella e la campionessa Lina Maria Magull della formazione femminile.

I soci si sono trattenuti dopo un momento conviviale a tifare per la Nazionale impegnata nella gara d'esordio al campionato europeo in Germania.

Foto 1 di 3 Foto di gruppo Inter club in festa per lo scudetto e la seconda stella Foto 2 di 3 Il presidente Giuseppe Spica, Massimo Colombo e Marta Razza Inter club in festa per lo scudetto e la seconda stella Foto 3 di 3 Massimo Colombo, il presidente Giuseppe Spica, l'assessore Luca Benetti, Marta Razza, l'assessore Guido Bragato Inter club in festa per lo scudetto e la seconda stella

Nella foto di copertina: Massimo Colombo, il presidente Giuseppe Spica, l'assessore Luca Benetti, Marta Razza e l'assessore Guido Bragato