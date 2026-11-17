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L’intelligenza artificiale è già entrata nelle imprese, nelle case e nelle scuole, prima ancora che si sia capito cosa comporti.

Intelligenza artificiale, una serata per mettere al centro le persone

È proprio dalla distanza tra la velocità del cambiamento e la capacità di comprenderlo che nasce la serata promossa da Confartigianato Imprese Alto Milanese. Giovedì 26 novembre alle 21, nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego a Legnano, il giornalista e scrittore Luciano Landoni presenterà il suo nuovo libro «Umano o non umano? Chi può dirlo?», pubblicato da La Memoria del Mondo. Il saggio parla di intelligenza artificiale senza tecnicismi e con un linguaggio alla portata di tutti. Raccoglie dubbi, timori e aspettative condivisi da molti e propone una chiave di lettura per capire di più e temere di meno. Gli organizzatori la presentano non come una serata sulla tecnologia, ma su una novità che riguarda ognuno di noi, anche quando non ce ne accorgiamo.

Confartigianato e l’«Intelligenza Artigiana»

Il presidente di Confartigianato Imprese Alto Milanese Franco Cordano spiega:

«Le imprese artigiane sono fatte di persone, prima ancora che di macchine e di processi, conoscono il valore di un mestiere, di una relazione costruita nel tempo, di una responsabilità che resta in capo a chi decide. Per questo crediamo che sull’intelligenza artificiale serva un confronto che parta dalla persona, e non dallo strumento; da qui il nostro claim “Intelligenza Artigiana”, che riafferma il valore del pensiero e della relazione umana».

Landoni: «Capire di più aiuta a temere di meno»

L’autore racconta così l’impostazione del libro:

«Non sono un tecnico e non ho mai finto di esserlo. Ho provato a guardare l’intelligenza artificiale da più punti di vista, mescolando saggistica, narrativa, cinema, cronaca, storia, economia, sociologia e religione, perché sono gli stessi da cui la guardiamo tutti, ogni giorno, senza accorgercene. Quello che mi interessa è suscitare curiosità critica; davanti a un fenomeno che sta cambiando il mondo si può reagire con entusiasmo o con paura, ma in entrambi i casi serve conoscere: capire di più aiuta a temere di meno e, magari, a governare meglio uno strumento che ancora inquieta molti».

Per Landoni il libro è un cantiere aperto:

«Il libro non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: è un mosaico di tessere raccolte da letture molto diverse, e altre se ne potranno aggiungere, la serata di Legnano è l’occasione per aggiungerne qualcuna insieme al pubblico».

Monsignor Cairati e l’enciclica di Leone XIV

A dialogare con l’autore sarà il prevosto monsignor Angelo Cairati, che affronterà il tema alla luce dell’enciclica «Magnifica humanitas» di papa Leone XIV:

«Ogni novità tecnologica pone una domanda antica: che cosa serve davvero alla dignità della persona? L’enciclica ci ricorda che l’uomo non è un elemento da adattare alla macchina, ma il punto da cui ogni innovazione va giudicata. Su questo ci confronteremo con Landoni».

La serata ha il patrocinio del Comune di Legnano e l’ingresso è libero.