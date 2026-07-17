Lavori in vista per l’Ufficio Postale del Comune di Bernate Ticino. La struttura di piazza della Pace sarà infatti interessata a partire da martedì 21 luglio, dagli interventi di fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione.
Installazione dei climatizzatori, chiude l’ufficio postale di Bernate Ticino
Durante il periodo dei lavori che, salvo ulteriori comunicazioni, termineranno il 4 agosto, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Magenta sito in via Pusterla 33 dove sarà allestita una postazione dedicata, operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35