Installato il nuovo sistema di videosorveglianza al Centro Agorà

Sono stati completati ii lavori per la messa in sicurezza del Centro civico Agorà di Arese. Un intervento necessario e atteso, volto a proteggere uno dei luoghi simbolo della comunità, recentemente oggetto di ripetuti e gravi episodi di vandalismo che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico.

L’intervento

L’investimento è di circa 60.000 euro per l’installazione di 24 telecamere di ultima generazione con rilevazione di Human detection posizionate strategicamente lungo tutto il perimetro della struttura e nell’area di sosta. Il sistema riconosce automaticamente la presenza umana in orari e zone non consentite. In caso di intrusione, il software invia una segnalazione in tempo reale al servizio di sorveglianza notturna, permettendo un intervento tempestivo delle Forze dell’ordine.