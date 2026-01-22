Sono stati installati nelle scorse settimane e, dopo le necessarie operazioni di collaudo, sono già utilizzabili i tre nuovi distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata che AEMME Linea Ambiente, in accordo con il Comune di Legnano, ha installato su suolo pubblico, in tre punti della città:

Frazione San Lorenzo – Via F.lli Bandiera (nel tratto chiuso, alle spalle della trattoria Maltobacco)

Piazzale Pisoni/via Cavalieri (parcheggio della stazione)

Frazione di Villastanza – piazza mercato (vicino ai servizi igienici)

Installati tre nuovi distributori di sacchetti per la raccolta differenziata

L’iniziativa risponde alla volontà di agevolare i cittadini, offrendo loro la comodità di poter ritirare gratuitamente il kit annuale che spetta loro, senza dipendere né dai giorni e dagli orari della distribuzione “porta a porta” (attività che è stata effettuata sino allo scorso anno e che non sarà più ripetuta), né da quelli di apertura dello sportello ubicato all’interno Villa Corvini, a cui, prima dell’avvento dei distributori, ci si doveva necessariamente rivolgere per poter ottenere i sacchi grigi con il microchip (ossia i sacchi che hanno sostituito quelli di colore viola, da quando Parabiago ha introdotto la Tariffa Puntuale).

Come si utilizzano i distributori automatici?

Le Utenze domestiche (privati cittadini) vi accedono utilizzando la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la TARI, mentre le Utenze non domestiche (aziende, negozi, uffici) vi accedono con l’apposito badge utilizzabile anche per l’accesso alla piattaforma di via Volturno.

Quanti sacchi spettano annualmente a ciascun intestatario Tari?

Sacchi in Mater-B per umido: N.2 rotoli da 50 sacchi cadauno (in totale, 100 sacchi)

Sacchi gialli per la plastica: n. 5 rotoli da 10 sacchi cadauno (in totale 50 sacchi)

Sacchi grigi con il microchip: n. 2 rotoli da 10 sacchi cadauno ogni 90 giorni. Attenzione: ogni volta che il sacco grigio viene esposto per la raccolta, all’utente viene conteggiata n. 1 esposizione, nel calcolo della TARI

Sacchi azzurri con il microchip per pannolini e pannoloni: sono solo per gli aventi diritto, ossia i bambini da 0 a 3 anni e gli adulti fragili muniti di certificato dell’ATS. Ai bambini spettano annualmente n. 4 rotoli da 10 sacchi cadauno (in totale, 40 sacchi), mentre agli adulti fragili spettano annualmente n. 6 rotoli da 10 sacchi cadauno (il totale, 60 sacchi).

ATTENZIONE: i sacchi azzurri saranno disponibili per il ritiro presso i distributori solo dal mese di luglio 2026. Fino ad allora occorrerà rivolgersi allo Sportello Tariffa Puntuale ubicato all’interno di Villa Corvini e aperto nei seguenti giorni e orari:

Martedì: dalle ore 8.00 alle ore 15.00

Giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 14.30

Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 14.30

Se l’utente vuole ritirare tutta la dotazione annuale dei vari sacchi in un’unica soluzione, ossia recandosi una sola volta al distributore automatico, per ogni rotolo che vorrà ritirare dovrà avvicinare la propria tessera sanitaria (oppure il badge dedicato alle utenze non domestiche) al display, in modo da ripetere l’operazione.