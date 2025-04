Installate nuove telecamere in paese

Tre nuove telecamere sono state installate in corrispondenza delle fermate del pullman in via Leonardo da Vinci a Cisliano.

«Le telecamere - spiega l’assessore alla sicurezza Andrea Sangiacomo - sono attualmente in fase di collaudo e, una volta attivate, garantiranno maggiore sicurezza ai cittadini che sostano in attesa dei mezzi pubblici. Come ribadito anche durante la recente riunione con la cittadinanza, la sicurezza è prioritaria per l’amministrazione comunale».

Giusto per dare un’idea, negli ultimi due bilanci consolidati (2023 e 2024) sono stati investiti circa 35mila euro per implementare il sistema di video sorveglianza: «Ricordiamo, oltre all’implementazione e manutenzione dell’esistente impianto delle telecamere di videosorveglianza, la recente installazione di nuove telecamere per il controllo di un importante incrocio tra via Vittorio Veneto e via Rimembranze, la sostituzione di quelle al parco di via Vivaldi, la nuova telecamera in piazza Cavour a Bestazzo e un semaforo al pericoloso incrocio con la SP 236, senza dimenticare il nuovo varco di controllo con telecamera nella frazione di San Pietro. Inoltre stiamo valutando un ulteriore investimento per l’installazione di altri varchi laddove mancanti».