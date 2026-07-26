Installata in paese la centralina per monitorare la qualità dell’aria: l’iniziativa torna a Canegrate.
Installata in paese la centralina per monitorare la qualità dell’aria
E’ stato installato in via Manzoni, a fianco del municipio, il laboratorio mobile di Arpa, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per effettuare una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria.
Gli obiettivi
“Il laboratorio rileverà i principali inquinanti atmosferici e i dati meteorologici utili all’interpretazione dei risultati – spiegano dal Comune – La campagna, voluta dall’Amministrazione comunale, si suddivide in due fasi: la prima fase è stata svolta dal 20 gennaio 2026 al 24 febbraio 2026 mentre la seconda fase si svolgerà fino all’11 agosto 226, per tener conto della variabilità stagionale dei fenomeni di inquinamento. I dati raccolti andranno in seguito ad integrare quelli delle stazioni fisse già presenti nella Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria, contribuendo ad una visione più completa dello stato dell’ambiente anche a livello locale”.