Insieme per Pregnana: “Nuovo spazio per le associazioni”

Si avvicina l’anno delle elezioni comunali e in consiglio comunale l’approvazione del Dup e la Variazione di assestamento al Bilancio ha permesso alla lista Insieme per Pregnana di rivendicare l’azione amministrativa.

Insieme per Pregnana

Con un intervento siglato dai quattro consiglieri comunali che compongono il gruppo Insieme per Pregnana Sergio Maestroni, Giuseppe Marafioti, Federico Picozzi e Cristiano Taddeo, la lista ha fatto il punto sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e sullo stato di avanzamento del programma amministrativo.

Nuova sala per associazioni

«Partiamo dalla variazione di assestamento. Sul fronte degli investimenti parliamo di circa 700 mila euro, finanziati anche attraverso l’utilizzo di circa 200 mila euro di avanzo di amministrazione, oltre che con oneri di urbanizzazione e altre entrate. Sono risorse destinate a interventi puntuali e necessari: la manutenzione delle strutture pubbliche, dell’illuminazione, delle strade e del verde, le scuole, l’area feste, con particolare attenzione al magazzino e alla cucina, perché sia più funzionale e adeguata alla prossima stagione delle feste, i parchi e le aiuole della piazza, che nel periodo estivo richiedono cura costante e particolare attenzione.

Con un intervento di circa 100 mila euro rendiamo inoltre disponibile un nuovo spazio di ritrovo per le associazioni, che si aggiunge alla sala Zucchetti della biblioteca e amplia le opportunità che offriamo alle nostre realtà associative.

Questa variazione dimostra la capacità dell’ente di programmare e gestire le risorse con serietà, utilizzando l’avanzo non in modo generico o improvvisato, ma per finanziare interventi concreti, necessari e utili alla vita quotidiana dei cittadini.

Nell’ultimo Consiglio l’opposizione ha sostenuto che l’amministrazione non stia utilizzando l’avanzo. È un’affermazione che viene smentita non solo da questa ultima variazione: la previsione è infatti di chiudere al 31 dicembre con un avanzo di circa 300/400 mila euro, una soglia di sicurezza che la nostra amministrazione mantiene responsabilmente per far fronte a eventuali interventi sopravvenuti o urgenti».

Votato il Dup

«Il DUP è un atto che deve indicare una visione chiara della comunità che vogliamo costruire nei prossimi anni.

I circa 23 milioni di euro di investimenti previsti rappresentano un impegno rilevante e smentiscono chi sostiene che la nostra amministrazione non abbia progetti nuovi e rilevanti in programma. Il punto, però, non è soltanto proporre: è realizzare. E noi i progetti inseriti nei precedenti DUP li stiamo portando a conclusione (case comunali, municipio, centro sportivo e piano straordinario di manutenzione di strade, dossi e marciapiedi). Ora si tratta di guardare alla Pregnana del 2030, del 2040 e oltre. A partire da ottobre inviteremo tutti i cittadini interessati a partecipare a questo percorso, perché siano protagonisti della Pregnana del futuro e contribuiscano alla costruzione dei prossimi DUP.

Questi progetti, infatti, non nascono in una stanza chiusa, né sono decisi da poche persone o dai tanto criticati partiti: sono anche il frutto delle opinioni e del contributo di tante persone che partecipano alle nostre riunioni mensili e che hanno contribuito alla stesura del nostro programma. Il DUP è, in sintesi, la traduzione amministrativa della visione di Pregnana scelta dal 64% dei cittadini alle ultime elezioni: una visione fatta di idee, responsabilità e proposte concrete, ben diversa da quella che l’opposizione ha cercato di raccontare in questi anni criticando il nostro programma».