Insieme da oltre 70 anni, Irma e Guerrino premiati dal Comune: “Serve volersi bene e rispettarsi”

Insieme da 72 anni: il Comune di Arconate ha premiato Irma Bazzi e Guerrino Colognesi, la coppia più longeva del paese.

Irma e Guerrino protagonisti del San Valentino arconatese

San Valentino in paese ha fatto rima con la premiazione della sua coppia che sta insieme da più tempo. Settantadue anni, per la precisione. Irma e Guerrino si conoscono infatti fin da quando erano bambini. Prima vivevano a Felonica, in provincia di Mantova. Lì hanno completato il percorso di studio alle scuole elementari. Poi la svolta con il passaggio da una realtà prettamente agricola a quella più moderna, la Milano degli anni ‘60. Hanno scelto Arconate, in particolare, per mettere le radici delle loro vite e della famiglia. Qui, ha raccontato la figlia Lia, «siamo stati accolti positivamente. Insomma, c’è stata una bella integrazione». Lei ha quindi lavorato come baby sitter ed è poi passata a svolgere il lavoro di tessitrice per la Bustese, mentre lui ha lavorato come saldatore a Dairago per poi essere assunto alla Coop di Arconate, dove ha infine raggiunto l’età per il pensionamento. Dal loro matrimonio sono nate Lia appunto e Monica.

Il momento della premiazione da parte del Comune

Tutte istantanee, queste, di un’esistenza ricca di sorprese e all’insegna dell’amore. Un legame che dura, pensate, da 72 anni. Sulla scia di questo grande traguardo, l’Amministrazione comunale arconatese ha deciso di attribuirgli un riconoscimento. L’evento si è tenuto venerdì scorso quando a premiare i destinatari del premio è stato il vicesindaco Fabio Gamba, con la moglie del sindaco Mantovani, Marinella, e la conduzione di Laura Cesareo. Sorpresa nella sorpresa, è stata quella del suono del clarinetto, strumento tanto caro ai due sposi.

