Insieme da 60 anni: nozze di diamante in Casa Famiglia per Ezio e Luigia

Lui residente in Rsa, lei ospite del Centro diurno integrato, sono stati festeggiati dal personale e dagli ospiti.

Un traguardo straordinario celebrato alla Casa Famiglia di Villa Cortese: le nozze di diamante dei coniugi Ezio e Luigia, uniti in matrimonio da ben 60 anni. Sessant’anni di matrimonio celebrati alla Casa Famiglia .

Festa in Casa Famiglia per i 60 anni di matrimonio di Ezio e Luigia

Un’unione solida, iniziata il 18 settembre 1965, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, mantenendo intatti l’affetto e la complicità. Oggi, Ezio è residente in Rsa e Luigia ospite del Centro diurno integrato, ma insieme continuano a testimoniare quotidianamente il valore di un amore duraturo. La celebrazione, organizzata con cura dal personale e dagli ospiti del Cdi, è stata accompagnata da sorrisi, ricordi e musica.

“Non solo una festa privata, ma un messaggio per tutti noi”

Lorenzo Pobbiati, presidente del Gruppo Sodalitas (che gestisce la Casa Famiglia villacortesina), ha dichiarato:

“Il loro anniversario non è solo una festa privata, ma un messaggio per tutti noi: l’amore vero non è perfetto, ma è costante, paziente e generoso. A Ezio e Luigia va il nostro più sincero augurio, con la speranza che il loro esempio possa ispirare anche le generazioni future”.