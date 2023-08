Insediate le Commissioni consiliari permanenti

Una delle novità portate dal superamento dei 5.000 abitanti è la possibilità, per i comuni, di costituire le Commissioni consiliari permanenti, opportunità che il Comune di Cisliano non si è fatto sfuggire e che l’amministrazione del sindaco Ilaria Mora ha subito attivato.

Per agevolare il lavoro dell’Amministrazione

Le Commissioni consiliari permanenti, previste dall’art. 32 dello Statuto, sono uno strumento molto importante e molto utile: sono infatti un’articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo ad esso attribuiti tramite un’attività di preparazione e di approfondimento degli atti fondamentali. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e la Giunta, in base alla competenza per materia, assegnano alle singole Commissioni le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritengono debba acquisirsi la determinazione; le Commissioni hanno inoltre potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, ovviamente nell'ambito delle materie di loro competenza.

“Le commissioni sono sicuramente uno strumento per agevolare il lavoro dell’Amministrazione e del Consiglio - ha dichiarato Andrea Reversi , vicepresidente del Consiglio Comunale - Un paese di oltre 5mila abitanti fornisce parecchi temi su cui lavorare e le commissioni permettono sia di valorizzare le peculiarità e le competenze dei singoli consiglieri sia di agevolare l’organizzazione dei lavori approfondendo più tematiche contemporaneamente”

Un’azione di coinvolgimento diretto dei cittadini con le scelte amministrative, per sondare l’opinione di chi il paese lo vive in prima persona e conosce debolezze e pregi. Il Consiglio comunale può poi incaricare le Commissioni consiliari di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende e altri organismi del Comune. Le Commissioni istituite a Cisliano sono sei: Ecologia, ambiente e territorio; Cultura, tempo libero e manifestazioni; Sicurezza, viabilità e trasporti; Sociale; Scuola e istruzione; Commercio e artigianato. È importante evidenziare che le sedute delle Commissioni sono pubbliche, vi possono assistere non solo i rappresentanti degli organi di informazione, ma anche tutti i cittadini che lo desiderano: un’ulteriore possibilità per partecipare alla vita del paese.