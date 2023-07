Avviati i lavori alla materna

Un altro importante investimento programmato, nel campo della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, è stato avviato a Cisliano.

Investimenti per 500mila euro

Si tratta dei lavori di riqualificazione energetica della scuola materna di Cisliano che prevedono significanti investimenti, per un importo complessivo pari a circa 500mila euro.

«In un contesto in cui il cambiamento climatico e l'efficienza energetica sono al centro dell'attenzione globale - spiega il vicesindaco Luca Durè - È fondamentale adottare misure concrete per ridurre l'impatto ambientale e migliorare le condizioni degli edifici scolastici. La riqualificazione energetica mira a migliorare l'isolamento termico, l'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, l'illuminazione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Ciò non solo riduce i costi energetici a lungo termine, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di carbonio, migliorando la qualità dell'aria e creando ambienti di apprendimento più salubri».

I lavori in corso di esecuzione presso la scuola materna consentiranno una riqualificazione globale dell’edificio che è uno dei più datati del patrimonio comunale. In particolare i lavori prevedono: interventi di isolamento dell’involucro esterno mediante la formazione di cappotto termico esterno e le tinteggiature delle facciate e mediante il ripristino della copertura; la sostituzione di tutti i serramenti dell’edificio; la riqualificazione dell’impianto di climatizzazione introducendo più efficienti sistemi di generazione con pompe di calore prevedendo sistemi automatici di regolazione e gestione delle temperature e per terminare la riqualificazione dell’impianto di illuminazione prevedendo la sostituzione degli impianti illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti basati sulla tecnologia led a basso consumo energetico.

Riqualificazione energetica

Un impegno per garantire alle nuove generazioni di Cisliano una scuola efficiente e moderna. La riqualificazione energetica delle scuole rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile.