Iniziative per i più giovani, l'Amministrazione punta all’educazione di strada

È con l’obiettivo di costruire un ponte con le nuove generazioni di Magenta che in settimana è partito ufficialmente il progetto «Uno sguardo al futuro oggi», iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e vari soggetti del territorio con l’obiettivo di costruire una comunità più attenta e inclusiva verso i giovani.

Giovani, si punta all’educazione di strada

L'iniziativa ha avuto il suo battesimo nella serata di giovedì, ma accompagnerà i ragazzi magentini fino alla fine di giugno. A spiegare i dettagli del progetto, durante la sua presentazione in comune mercoledì mattina, è stato l’assessore con delega al Welfare Giampiero Chiodini:

«Questo progetto, che a brevissimo terminerà il suo iter amministrativo, nasce da un’esperienza già in atto da alcuni anni, l’educativa di strada e la promozione del benessere dei nostri ragazzi e giovani, portata avanti in collaborazione con la Cooperativa Albatros e conosciuta come progetto WAVE per le strade di Magenta».

Tale iniziativa, spiega Chiodini, nasce dalla riflessione condivisa tra l’Amministrazione e la Cooperativa Albatros della necessità «di essere più incisivi sul territorio, attivando collaborazioni con soggetti formali e informali, associazioni, enti e realtà produttive, per tessere legami e valorizzare le risorse presenti, creando così una rete davvero incisiva nell’attività educativa di strada».

Appuntamenti nel centro storico

Diverse le fasi in cui il progetto si articola: la prima, quella aggregativa, prevede una serie di laboratori allestiti in spazi di benessere individuati nel centro cittadino e già naturalmente frequentati dai giovani magentini, come i portici di piazza Liberazione e la galleria, il tutto grazie alla disponibilità dei condomini. Il primo dei laboratori in questione, intitolato «Assaggi d’arte», si è tenuto giovedì 12 giugno, mentre «Writing, l’arte partecipata» è in programma per mercoledì 19 giugno e infine «I colori della notte» per giovedì 26 giugno. Questi appuntamenti si terranno durante gli eventi serali dell’iniziativa «I love shopping» e dunque in concomitanza con l’apertura dei negozi.

La seconda fase riguarda invece l’azione comunicativa, sviluppata con la collaborazione della ConfCommercio Alto Magentino, e coinvolge i commercianti locali che hanno deciso di aderire al progetto. Sulle vetrine di questi ultimi sarà affisso un simbolo specifico per segnalare che l’esercizio in questione è uno spazio dove il giovane che ne sente il bisogno potrà trovare una persona disposta ad ascoltarlo per proposte di idee o richieste di informazioni.