Iniziativa bipartisan per affrontare la questione dei disagi del trasporto ferroviario

Iniziativa dei capigruppo in Consiglio Comunale accanto ai pendolari. Le forze politiche cittadine si uniscono per chiedere risposte. Disservizi ferroviari sulla linea Milano-Mortara: i Gruppi Consiliari di Abbiategrasso chiedono un incontro urgente a Regione Lombardia e Trenord.

I Presidenti dei Gruppi Consiliari e il Presidente del Consiglio Comunale di Abbiategrasso, Francesco Bottene, hanno inviato una richiesta ufficiale di incontro e audizione ai vertici regionali e ferroviari per affrontare il perdurante malfunzionamento del servizio di trasporto pubblico che interessa il territorio.

Appello indirizzato a Regione Lombardia

La nota, protocollata il 24 febbraio 2026, è indirizzata direttamente all’Assessore ai Trasporti di Regione Lombardia, Franco Lucente, all’Amministratore Delegato di Trenord, Andrea Severini, e al Presidente della V Commissione Territorio, Jonathan Lobati.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rappresentare con forza le istanze della cittadinanza e dei numerosi pendolari che ogni giorno utilizzano le linee Milano–Mortara–Alessandria (R31), S19 e S9. Secondo quanto esposto dai rappresentanti locali, negli ultimi due mesi la situazione ha registrato un ulteriore peggioramento, manifestandosi attraverso frequenti soppressioni, ritardi e disservizi che incidono pesantemente sulla quotidianità di lavoratori e studenti. Tale involuzione sembra essere coincisa, tra le altre cose, con il cambio di capolinea presso la stazione di Milano Rogoredo, che ha aggiunto ulteriori criticità a un quadro di per sé già precario.

Le istanze degli utenti del servizio

Le segnalazioni raccolte tra l’utenza evidenziano una percezione diffusa di inadeguatezza del servizio, con ricadute dirette sulla qualità della vita e sull’affidabilità stessa del trasporto locale. Le problematiche principali sono state ricondotte dai firmatari alla scarsa affidabilità del materiale rotabile, alle persistenti carenze infrastrutturali dei nodi di scambio e a evidenti criticità di carattere organizzativo e gestionale della linea. Il timore espresso dai capigruppo è che il protrarsi di questa situazione possa compromettere definitivamente il diritto alla mobilità dei cittadini, alimentando un clima di crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni ferroviarie regionali.

Alla luce di queste premesse, i rappresentanti del Comune di Abbiategrasso chiedono la disponibilità a un incontro conoscitivo di approfondimento da tenersi presso gli uffici della Regione Lombardia, chiedendo inoltre una successiva audizione presso la V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità. L’obiettivo è quello di esaminare la problematica in modo puntuale e costruttivo, sollecitando risposte concrete e impegni precisi che possano finalmente garantire un servizio ferroviario all’altezza delle necessità del territorio.

Il consigliere regionale Pd Simone Negri aveva fatto un interrogazione sulla questione e ne era emersa una situazione preoccupante .

“ L’invito però è di andare fino in fondo , serve un impegno concreto per il trasporto ferroviario nel Sud Milano e nel Pavese. Non può passare inosservato – la risposta all’interrogazione lo conferma – spiega Negri – che sul raddoppio della Milano-Mortara tutto si sia ancora impaludato: mesi fa era stata annunciata la nomina di un commissario – che non è stato indicato – e nel programma regionale della mobilità e dei servizi gli eventuali lavori sono stati rinviati a oltre il 2032».

Una situazione in stand by, impantanata, che si ripercuote inevitabilmente sulla qualità del servizio e la sua efficienza, creando disagi agli utenti del trasporto pubblico.