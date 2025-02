Iniziate le pratiche con Asst per il nuovo Centro salute «Ambrosetti Calloni»

«Ci siamo, passo dopo passo il Centro salute “Ambrosetti Calloni” sta prendendo sempre più forma, pronto a diventare un importante e fondamentale punto di riferimento a livello sanitario per Vanzaghello e per il territorio intero». L’annuncio arriva dal sindaco Arconte Gatti, dopo che nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito dell’immobile di via Albarina 17, angolo via Pace, tra il Comune e l’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese.

I nuovi servizi sanitari

«A breve si procederà anche con la firma, così da essere pronti poi a partire con i primi servizi e le prime attività che verranno messe in campo al suo interno – afferma il primo cittadino - Più nello specifico qui troveranno gradualmente posto un punto unico di accesso, l’ambulatorio infermieristico, oltre a progetti di prevenzione e promozione della salute a cura degli infermieri di famiglia e di comunità del Distretto».

Un modello per il territorio

Questo, fa sapere il sindaco, «è solo l’inizio, perché la proposta sarà ben più ampia. La Direzione dell’Asst Ovest Milanese ha, infatti, espresso la volontà di implementare in seguito l’offerta dei servizi a disposizione della cittadinanza – aggiunge - Una realtà, quindi, che si candida a diventare ed essere un modello per tutta l’area del castanese e più in generale dell’Alto Milanese, confermando l’attenzione della nostra Amministrazione verso un tema importante e delicato, quale la sanità».