Infiltrazioni in biblioteca, parziale inagibilità per il locale delle associazioni

Brutto risveglio sabato scorso per la biblioteca di Ossona, parzialmente resa inagibile a seguito delle ingenti piogge che nell'ultimo periodo hanno insistito sul nostro territorio causando alcune infiltrazioni d’acqua.

Piove in biblioteca, primo piano in parte inagibile

Nello specifico, a essere stata interdetta all’utilizzo è soltanto una stanza sita al primo piano, solitamente utilizzato per ospitare le sedi delle associazioni cittadine. Tutti i restanti locali dell’edificio restano pertanto agibili, compresi quelli del pian terreno sede della biblioteca comunale, che in questi giorni non ha subito alcuna interruzione del servizio.

Come precisano dall’Amministrazione, tutto ha avuto inizio nella serata di venerdì a seguito della segnalazione di un membro dell’associazione Guardia Nazionale che ha avvertito prima il sindaco e successivamente i Vigili del Fuoco della perdita d’acqua che insisteva una delle stanze al piano superiore.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno provveduto a individuare l’infiltrazione e a forare la soletta per far defluire l’acqua che si era accumulata. L’intervento ha tuttavia comportato l’emissione di una diffida che ad oggi impedisce a chiunque di entrare nel locale fino a quando non saranno ripristinati i fori creati dai Vigili del Fuoco.

Il sindaco Venegoni: «Grondaia mal posizionata»

Un disagio che a conti fatti sembrerebbe superare persino il danno stesso dell’infiltrazione, come lascia intendere il sindaco Marino Venegoni:

«Ho parlato con i pompieri e mi hanno detto che han tirato giù circa mezzo secchio d’acqua. Attualmente il locale resta monitorato, noi abbiamo fatto un sopralluogo sabato mattina e sembra che ci sia un pluviale troppo distante, per cui quando ci sono precipitazioni di forte intensità la grondaia anziché essere inclinata verso l’esterno è inclinata dall’altra parte e riversa acqua sulla soletta. La soletta si allaga e poi trasuda all’interno dell’edificio».

Dal primo cittadino arrivano poi rassicurazioni circa le condizioni stesse della struttura di via Marconi:

«Il tetto lo abbiamo rifatto qualche anno fa, durante il mio primo mandato. Abbiamo dovuto rendere inagibile una singola stanza perché è arrivata la diffida dei pompieri e ora dobbiamo intervenire con i lavori di ripristino. L’inagibilità riguarda solo il locale dove si riuniscono il Gruppo Ciclistico Ossona e la Guardia Nazionale; perché invece la stanza dove si riunisce il Moto Club Saturno è agibile, quella della Protezione Civile è agibile e anche la biblioteca comunale è agibile».

L’obiettivo del Comune resta ovviamente quello di ripristinare la funzionalità del locale nel breve periodo, pioggia permettendo.