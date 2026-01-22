Alla revisione del Piano gli uffici comunali, coadiuvati dai tecnici del Centro Studi Pim, hanno lavorato nel 2025 dopo che la Città aveva raggiunto i 60mila 443 residenti

Avrà sede nel quartiere Oltrestazione la diciottesima farmacia di Legnano; l’individuazione della zona è contenuta nel Piano comunale per le sedi farmaceutiche, approvato martedì dalla giunta comunale su proposta dell’assessore al Commercio Lorena Fedeli.

Individuata l’area per una nuova farmacia a Legnano

La zona in cui sarà aperta la farmacia è delimitata, a partire da nord, dalle vie Venegoni, Maurizio Quadrio, Rossini, Gaeta, Boccaccio, D’Annunzio, XX Settembre, San Bernardino, Cremona, Pisacane, XX Settembre, Rossini e Firenze, e si estende su una superficie di oltre 419mila metri quadrati. L’individuazione dell’immobile che ospiterà la farmacia avverrà a seguito della messa a bando della licenza.

Dichiara Lorena Fedeli, assessore alla Città futura con delega al Commercio: «Il piano delle farmacie evidenzia un trend di crescita positivo per la nostra città, passata, nell’arco di cinque anni dai 60mila 125 residenti di fine 2020 ai 61mila 195 dell’aprile 2025, un incremento di quasi 1.100 cittadini che ne certifica l’attrattività e lo sviluppo per un territorio vasto; infatti questo processo non coinvolge soltanto, come si può immaginare, un’immigrazione “milanese”, ma riguarda anche i Comuni contermini. Con questo piano rispondiamo, quindi, alle esigenze poste da una situazione demografica dinamica riguardo un servizio di primaria importanza per i nostri cittadini. L’amministrazione, considerando la nuova farmacia un asset strategico per la Città, eserciterà la prelazione sulla licenza».

Un obbligo scattata al raggiungimento dei 60mila abitanti

Alla revisione del Piano gli uffici comunali, coadiuvati dai tecnici del Centro Studi Pim, hanno lavorato nel 2025 dopo che la Città aveva raggiunto i 60mila 443 residenti, ossia quando è scattato l’obbligo di rivedere il numero delle farmacie istituendo la diciottesima sede per rispettare il parametro standard definito dalla normativa nel rapporto popolazione/sedi farmaceutiche. Tuttavia, dato che la semplice applicazione del criterio demografico non garantisce quello che deve essere l’obiettivo del Piano, ossia garantire una distribuzione equa ed efficiente delle farmacie, è stato necessario considerare quelle che sono le peculiarità cittadine per arrivare a definire la nuova zona. La revisione del Piano ha quindi coinvolto gli attori sanitari locali, ATS e Ordine dei Farmacisti, per assicurare una distribuzione delle farmacie sul territorio che risponda al meglio alle esigenze della cittadinanza.

Nello specifico, a seguito di un’attività di analisi che ha riguardato la distribuzione demografica sul territorio, la localizzazione delle attuali farmacie e il rispetto del parametro minimo di bacino della popolazione per sede farmaceutica (3mila 300 abitanti), si è proceduto a perimetrare la zona per la diciottesima farmacia individuandola sulla base dell’età media della popolazione (che si attesta fra i 40 e i 55 anni), sulla presenza di una componente significativa di persone over 65 e sulla distanza dalle farmacie esistenti, considerando che la distanza minima fra le farmacie è di 200 metri. Condizione, quest’ultima, che fa della zona individuata, una porzione di territorio ogg poco servita dalle attuali farmacie.