Indagini strutturali di RFI sul ponte ferroviario: senso unico alternato su corso Europa

Per conto di Rete ferroviaria Italiana sono state disposte indagini strutturali sul ponte ferroviario che sovrasta corso Europa, poco lontano dalla stazione di Rho Centro.

Per poter effettuare il controllo del ponte la Polizia Locale ha disposto il senso unico alternato in Corso Europa

Al fine di consentire le attività richieste per il controllo del Ponte, la Polizia Locale di Rho ha disposto, attraverso l'ordinanza numero 87, il senso unico alternato lungo il tratto di corso Europa compreso tra l'incrocio Donizetti-Milano e quello con via Magenta, in corrispondenza del sottopasso.

L'ordinanza sarà valida dalle 23 di ogni sera fino alle 6 del mattino successivo

L'ordinanza sarà valida dalle 23 di ogni sera fino alle 6 del mattino successivo, la viabilità sarà governata da movieri. A quell'ora il traffico non è intenso. Ma occorre in ogni caso prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai filmati. In alternativa, per chi deve raggiungere Milano o la zona della Fiera, si consiglia di utilizzare il ponte di Lucernate e la via Magenta.