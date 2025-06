Istat, con il supporto dell'Ufficio Statistica del Comune di Legnano, ha in corso per l'anno 2025 - 2026, oltre al Censimento della popolazione, anche le indagini sulle Forze di Lavoro, sulle Discriminazioni e sugli Aspetti della vita quotidiana.

Indagini Istat: quattro rivelazioni al via a Legnano

Istat, con il supporto dell'Ufficio Statistica del Comune di Legnano, ha in corso per l'anno 2025 - 2026, oltre al Censimento della popolazione, anche le indagini sulle Forze di Lavoro, sulle Discriminazioni e sugli Aspetti della vita quotidiana. Le famiglie interessate, scelte a campione da Istat, dovranno interagire coi rilevatori e rispondere al questionario predisposto da Istat. Per poter identificare il personale preposto a queste rilevazioni, gli Operatori di Istat o dell'ufficio Statistica hanno un cartellino di riconoscimento e devono attenersi alle norme sulla Privacy. Le indagini e il censimento sono precedute da una comunicazione ufficiale da parte di Istat/ Ufficio Statistica del Comune di Legnano, nella quale è indicato il nominativo del rilevatore e il relativo contatto telefonico. Le famiglie individuate per queste indagini possono contattare l'Ufficio Statistica allo 0331471229, per delucidazioni o segnalazioni in merito.

La raccomandazione è di partecipare attivamente alle indagini e, soprattutto, di relazionarsi solo ed esclusivamente coi rilevatori individuati da Istat e Ufficio Statistica del Comune. Chiunque sia contattato da personale non autorizzato è pregato di riferire immediatamente all'Ufficio, anche con posta elettronica: info.demografici@comune.legnano.mi.it