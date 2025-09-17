Durante l'incontro sono stati trattati i vari temi della collaborazione istituzionale tra il Comune e il sistema scolastico locale

Si è tenuto mercoledì 10 settembre l’incontro tra l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Dr. Antonino Abbate e dall’Assessore all’Istruzione Germana Rossi col neo dirigente dell’Istituto comprensivo scolastico di Pero Dr. Marcello Candiani, in presenza del Presidente del Consiglio d’Istituto Avv. Elvezio Bortesi.

Incontro tra il comune e il neo dirigente dell’Ics Pero

Durante l’incontro sono stati trattati i vari temi della collaborazione istituzionale tra il Comune e il sistema scolastico locale, in particolare, le varie problematiche della manutenzione degli edifici e l’organizzazione e la partecipazione ad eventi di interesse culturale e formativo.

Ha dichiarato il Sindaco Antonino Abbate: “È stato un piacere incontrare il nuovo dirigente scolastico del nostro Comune, al quale ho rivolto gli auguri di buon lavoro e al quale ho rappresentato la completa disponibilità dell’Ente e dell’Assessore Rossi a fornire il necessario supporto per assicurare il funzionamento delle strutture scolastiche, anche attraverso la pianificazione di incontri periodici sullo stato di avanzamento dei progetti e delle iniziative congiunte”.

Il curriculum del dirigente

Bio del Dr. Marcello Candiani – Dirigente Scolastico IC Pero

Busto Arsizio (VA), 1983.

Dottore in Scienze dell’antichità presso l’Università degli studi di Milano, ha completato la propria formazione accademica e professionale con Master in didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri, conseguito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Docente di lettere presso la scuola secondaria di primo grado, con diciotto anni di esperienza d’insegnamento in Italia e in Colombia. Collaboratore presso editrici scolastiche (“Odissea”, Itaca e “Repertorio italiano di famiglie di parole”, Zanichelli). Dal 1 settembre 2025 Dirigente Scolastico dell’IC di Pero.