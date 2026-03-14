Incontro pubblico sul referendum sulla riforma della magistratura

Martedì 17 marzo alle 21, presso il Circolo del Partito Democratico di Lainate in via Garzoli 15, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della magistratura organizzato da Partito Democratico e Lainate Civica

Offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto in vista del referendum costituzionale

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Durante la serata verranno illustrate e discusse le ragioni del “NO” alla riforma.

Ospite dell’incontro sarà Beatrice Secchi, magistrata a Milano dal 1991

Ospite dell’incontro sarà Beatrice Secchi, magistrata a Milano dal 1991, che porterà la propria esperienza professionale per contribuire a chiarire i contenuti della riforma e le possibili implicazioni sul funzionamento della giustizia. L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati a informarsi e partecipare al dibattito pubblico su un tema rilevante per il funzionamento delle istituzioni e della democrazia.