Mercoledì 18 Dicembre, alle 15, alla sala rossa di Villa Corvini, a Parabiago, si terrà l’incontro pubblico “Parliamo di fibromialgia”.

Incontro in Villa Corvini a Parabiago per parlare di Fibromialgia

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dal Coordinamento Politiche di Genere FNP CISL Milano Metropoli, dal coordinamento di zona dei pensionati Cisl, insieme a AISF, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.

Parteciperanno Piercarlo Sarzi Puttini, presidente AISF; Giusy Fabio, vicepresidente AISF; Ines Caputo, coordinatrice di zona della FNP di Legnano, Luciana Rossi, responsabile del Coordinamento politiche di genere di Legnano, Marino Perotta, della segreteria FNP CISL Milano Metropoli. Ci sarà anche Patrizia Guerini Rocco, presidente del Consiglio Uate di Parabiago.

Cos'è la sindrome fibromialgica

La sindrome fibromialgica è una malattia complessa, dai sintomi variabili e spesso difficile da diagnosticare. In molti casi si manifesta con dolori cronici alla schiena e ai muscoli, mal di testa, colite, sonno disturbato. Quando si presenta in forma grave, la fibromialgia compromette la qualità della vita delle persone che ne soffrono, rendendo difficile lavorare e svolgere incarichi quotidiani. Di fibromialgia, secondo AISF, soffrirebbero circa 2 milioni di italiani, per la maggior parte donne.

Il Coordinamento politiche di genere della FNP Cisl Milano Metropoli ha avviato da tempo una serie di iniziative sul territorio per far conoscere sintomi e caratteristiche della fibromialgia. Insieme a AISF e Inas Cisl, la Federazione dei pensionati offre anche consulenza e assistenza in materia di welfare e diritti sul lavoro: la fibromialgia, ad oggi, non è ancora presente nei Lea, Livelli essenziali di assistenza e di fatto non viene riconosciuta come patologia cronica e invalidante.

L’incontro a Parabiago del 18 dicembre si terrà nella sala rossa di Villa Corvini, in via Santa Maria 27.