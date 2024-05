Incontro fra generazioni alla festa dell'Ute

Un pomeriggio di festa per chiudere al meglio l’anno accademico dell’Università delle Tre Età di Cornaredo. L’auditorium La Filanda si è riempito per assistere alla cerimonia di chiusura dell’Ute con le esibizioni dei corsisti impegnati in balli, canti e teatro, frutto di mesi di preparazione nei rispettivi laboratori.

Ad aprire la cerimonia sono stati però i giovani cornaredesi, ovvero ragazze e ragazzi delle band musicali dell'Istituto Comprensivo di Via Leonardo da Vinci di Cornaredo che hanno potuto calcare il palco dell’auditorium cittadino davanti a una folta platea.

E’ stato poi il momento dei ringraziamenti, con Clelia Maesano responsabile dell’Ute che, oltre ai ragazzi e ai genitori presenti, ha voluto rendere onore ai tanti che, con il proprio impegno, permettono anno dopo anno la realizzazione di un progetto che coinvolge centinaia di cornaredesi.

«Grazie al professor Salvatore Catalano, Francesco Giordano e Antonio Scavuzzo che si sono resi disponibili e ci hanno permesso d’introdurre nella maniera migliore il nostro pomeriggio. Vogliamo chiudere quest’anno accademico portando i dati di una trasparente valutazione che si attesta più che mai favorevole per gli organizzatori e per i corsisti. Per quanto di buono questo nostro progetto socio – didattico ha dato, bisogna ringraziare l’Amministrazione Comunale e l’Auser Milano. Un ringraziamento speciale va ad Auser Cornaredo nella persona del Presidente Raffaele Pagano ed ai volontari che per tutto l’anno si sono prestati come tecnici del suono in auditorium o come aiuto nelle nostre manifestazioni. In particolare ringrazio di cuore i membri dello staff che operano attivamente alla realizzazione del nostro programma: Rosalba Locati, Cristina Santoro, Antonietta Imboldi, Giuseppe Esposito, Luciana Dal Magro, Luigi Sambruna, Maria Grazia Dal Corso, Mariella Sferruzza, Piera Fontana e Rosi Rossini. Ringrazio tutti i relatori ed ad uno ad uno tutti gli iscritti, ricordando che senza di loro, senza la loro costante presenza ai corsi non avremmo potuto avere un auditorium così straripante. Mi sento anche in dovere di ringraziare ufficialmente l’Istituto Comprensivo di via IV Novembre e la Dirigente Cristina Re per averci messo a disposizione per tutto l’anno l’aula di canto ed il laboratorio di informatica, la scuola Planet Dance, che ha ospitato i nostri corsi di ballo, la palestra GoldenFit dove abbiamo svolto le attività di pilates. Infine ringrazio personalmente per la grande e generosa disponibilità il capo dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci , Igor Della Corte» ha concluso Maesano, ricordando infine l’obiettivo che l’Ute cerca di raggiungere anno dopo anno: «creare un ponte tra generazioni».