Incontro al Ministero del Turismo

Nei giorni scorsi la città Abbiategrasso era presente all’incontro tra il ministro del Turismo Daniela Santanchè e una rappresentanza di sindaci dei Comuni di Cittaslow, la rete italiana delle città del buon vivere. L’incontro, si è tenuto nella sede del Ministero del Turismo a Roma e ha dato vita a un proficuo scambio di idee e proposte in tema di promozione, misure e politiche per incentivare la ricettività nei piccoli Comuni e sostenere programmi di formazione dedicati.

Turismo sostenibile

Cittaslow promuove un modo di viaggiare profondo e sostenibile, in contrasto con il turismo di massa, valorizzando il territorio e la qualità della vita delle piccole città. Le Cittaslow offrono esperienze di turismo lento, culturale ed enogastronomico, focalizzandosi sul rispetto dell’ambiente, la promozione delle produzioni locali e l’integrazione dei viaggiatori con la comunità residente.

A rappresentare Bià l’assessore Bertani

A rappresentare la città di Abbiategrasso c’era l’assessore con delega ai rapporti con Cittaslow Valter Bertani, associazione per la quale ricopre anche la carica di vicepresidente internazionale.