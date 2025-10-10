Incontro al Ministero del Turismo

Nei giorni scorsi la città Abbiategrasso era presente all’incontro tra il ministro del Turismo Daniela Santanchè e una rappresentanza di sindaci dei Comuni di Cittaslow, la rete italiana delle città del buon vivere. L’incontro, si è tenuto nella sede del Ministero del Turismo a Roma e ha dato vita a un proficuo scambio di idee e proposte in tema di promozione, misure e politiche per incentivare la ricettività nei piccoli Comuni e sostenere programmi di formazione dedicati.
Turismo sostenibile
Cittaslow promuove un modo di viaggiare profondo e sostenibile, in contrasto con il turismo di massa, valorizzando il territorio e la qualità della vita delle piccole città. Le Cittaslow offrono esperienze di turismo lento, culturale ed enogastronomico, focalizzandosi sul rispetto dell’ambiente, la promozione delle produzioni locali e l’integrazione dei viaggiatori con la comunità residente.
A rappresentare Bià l’assessore Bertani
A rappresentare la città di Abbiategrasso c’era l’assessore con delega ai rapporti con Cittaslow Valter Bertani, associazione per la quale ricopre anche la carica di vicepresidente internazionale.
“I piccoli Comuni sono la spina dorsale della nostra Nazione, con una grande forza di comunità, e una specificità tutta italiana in termini turistici – ha dichiarato il ministro Santanchè al termine dell’incontro –. Rappresentano un patrimonio prezioso non solo da custodire, ma da tutelare e far crescere. E il Ministero continuerà a mettere in campo misure mirate per lo sviluppo di questi territori, che sono essenziali pure in ottica di destagionalizzazione, distribuzione dei flussi e sostenibilità dell’industria”.