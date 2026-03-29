Incontri per incentivare la consapevolezza civica

Prosegue l’impegno del Comune di Abbiategrasso e del Comando di Polizia Locale nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.
Prevenzione stradale
L’intero mese di marzo è stato dedicato a un’importante campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta agli studenti dell’Istituto superiore «Bachelet», focalizzata sulla prevenzione stradale e sulla consapevolezza civica. L’iniziativa si è articolata in percorsi formativi specifici, tra cui il progetto «Legalità e sicurezza stradale – la strada non perdona» rivolto alle classi terze e l’approfondimento «Legalità e sicurezza stradale – i reati al Codice della Strada» dedicato alle classi quarte. Inserite in un più ampio cammino di educazione alla cittadinanza attiva, queste sessioni hanno avuto l’obiettivo di responsabilizzare i giovani sui rischi quotidiani che si incontrano sulla strada , promuovendo al contempo comportamenti corretti e il rigoroso rispetto delle norme.
A guidare gli incontri è stata la vicecomandante della Polizia Locale Antonia Pionni, che ha illustrato con chiarezza il quadro normativo che regola la civile convivenza e le modalità operative delle Forze dell’Ordine nel contrasto agli illeciti , anche di natura penale. Particolare attenzione è stata data all’analisi di casi reali in cui sono coinvolti i più giovani, un approccio che ha stimolato un dibattito vivace e una partecipazione attiva da parte degli oltre 250 studenti coinvolti, appartenenti sia all’Istituto Tecnico che al Liceo.
Dialogo tra ragazzi e istituzioni
«Il progetto ha rappresentato un fondamentale momento di dialogo tra i ragazzi e le Istituzioni, volto a costruire una solida cultura della prevenzione intesa come strumento essenziale per il benessere collettivo – spiega la vice comandante Pionni – L’intento è quello di favorire la sensibilizzazione dei giovani ad una consapevolezza sempre più ampia si giuridica, sia sociale del concetto di sicurezza stradale. Per costruire una cultura della legalità e della prevenzione, fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Il Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso ha ringraziato la dirigenza scolastica e il corpo docente dell’Istituto “Bachelet” per la preziosa accoglienza e la collaborazione dimostrata».
A chiusura dell’iniziativa, è giunto il plauso dell’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, che sostiene con forza il valore di queste attività educative rivolte ai giovani.
Bonomi ha sottolineato:
«Come il lavoro diretto con i giovani rappresenti una priorità assoluta per l’Amministrazione, dichiarando che investire sulla consapevolezza dei futuri automobilisti sia la strada più lungimirante per garantire una città più sicura. Secondo l’Assessore, il confronto tra studenti e agenti permette di abbattere le barriere e trasmettere il valore della legge non come imposizione, ma come tutela della vita propria e altrui».