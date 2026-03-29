Incontri per incentivare la consapevolezza civica

Prosegue l’impegno del Comune di Abbiategrasso e del Comando di Polizia Locale nel promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Prevenzione stradale

L’intero mese di marzo è stato dedicato a un’importante campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta agli studenti dell’Istituto superiore «Bachelet», focalizzata sulla prevenzione stradale e sulla consapevolezza civica. L’iniziativa si è articolata in percorsi formativi specifici, tra cui il progetto «Legalità e sicurezza stradale – la strada non perdona» rivolto alle classi terze e l’approfondimento «Legalità e sicurezza stradale – i reati al Codice della Strada» dedicato alle classi quarte. Inserite in un più ampio cammino di educazione alla cittadinanza attiva, queste sessioni hanno avuto l’obiettivo di responsabilizzare i giovani sui rischi quotidiani che si incontrano sulla strada , promuovendo al contempo comportamenti corretti e il rigoroso rispetto delle norme.

A guidare gli incontri è stata la vicecomandante della Polizia Locale Antonia Pionni, che ha illustrato con chiarezza il quadro normativo che regola la civile convivenza e le modalità operative delle Forze dell’Ordine nel contrasto agli illeciti , anche di natura penale. Particolare attenzione è stata data all’analisi di casi reali in cui sono coinvolti i più giovani, un approccio che ha stimolato un dibattito vivace e una partecipazione attiva da parte degli oltre 250 studenti coinvolti, appartenenti sia all’Istituto Tecnico che al Liceo.

Dialogo tra ragazzi e istituzioni

«Il progetto ha rappresentato un fondamentale momento di dialogo tra i ragazzi e le Istituzioni, volto a costruire una solida cultura della prevenzione intesa come strumento essenziale per il benessere collettivo – spiega la vice comandante Pionni – L’intento è quello di favorire la sensibilizzazione dei giovani ad una consapevolezza sempre più ampia si giuridica, sia sociale del concetto di sicurezza stradale. Per costruire una cultura della legalità e della prevenzione, fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Il Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso ha ringraziato la dirigenza scolastica e il corpo docente dell’Istituto “Bachelet” per la preziosa accoglienza e la collaborazione dimostrata».

A chiusura dell’iniziativa, è giunto il plauso dell’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi, che sostiene con forza il valore di queste attività educative rivolte ai giovani.

Bonomi ha sottolineato: