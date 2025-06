Incetta di premi dell'istituto Cannizzaro ai Giochi della Chimica

La buona scuola la si vede dai risultati, dagli esiti curriculari, da quanto gli studenti riescano a emergere sia nel mondo del lavoro che nel corso della carriera universitaria. E se in un anno l’Istituto in questione fa incetta di premi come la classificazione del primo posto a squadra e di un secondo posto individuale ai Giochi della Chimica 2025, se i suoi diplomati sono i migliori nello svolgimento dei test di ingresso alla facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano e se vincono il concorso nazionale per la realizzazione del logo Matematica senza Frontiere 2025, e allora i dati parlano da soli. Valgono più di mille circolari, comunicazioni e proclami.

La preside Venera Sturiale: "Sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti dai miei alunni"

L’istituto in questione è il Cannizzaro di Rho nell’hinterland milanese, nato come Istituto Tecnico per chimici ha sempre avuto un ruolo importante nel panorama dell’istruzione per gli studenti del territorio. Un tempo era garanzia di lavoro, chi si presentava con il diploma della scuola di via Sanzio veniva assunto ad occhi chiusi. Oggi le cose sono un po cambiate ma resta comunque sempre alta la formazione degli

alunni, cosa su cui punta molto la dirigente scolastica Venera Sturiale. “La qualità degli strumenti che forniamo ai ragazzi attraverso l’insegnamento – spiega – sono i presupposti per una concreta carriera professionale. Sono molto orgogliosa dei risultati raggiunti dai miei alunni, dagli insegnanti, che grazie a tutti i riconoscimenti ricevuti nell’arco di queste ultime settimane sono la dimostrazione pratica che stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra”.

Gli esperti di formule e reazioni chimiche si sono dimostrati: Lorenzo Magistrelli, che si è anche aggiudicato il secondo posto nella gara individuale dei Giochi della Chimica, Matteo Damiani, Francesco Gallo ed Elisa Bianchi, seguiti dai professori Adriana Lanni e Ennio Imbriani. Siomara Perez Roman ha invece vinto il concorso nazionale Logo Matematica senza frontiere 2025. La realizzazione del suo Cubo matematico, seguita dalle professoresse Sara Figini e Barbara Scarcia, le ha permesso di aggiudicarsi l’importante premio. La Commissione di valutazione nella motivazione dell’assegnazione ha rilevato elementi di valore, perché, oltre a rispondere ai requisiti del Bando, si è evidenziato per la coerenza con lo spirito di MsF, la composizione creativa, la cromaticità, l’immediatezza della comunicazione tridimensionale, leggibile su tutti i supporti previsti. Il nominativo della studentessa sarà trasmesso al Ministero che provvederà all’iscrizione nell’Albo delle Eccellenze.