Il Comune di Arese ha lanciato il 9° bando a sostegno del commercio, con un nuovo piano di incentivi per riqualificare le attività esistenti e sostenere la nascita di nuove imprese del territorio. Il piano di investimenti si articola su due linee di intervento strategiche, per uno stanziamento complessivo di 105.000 euro.

Incentivi al commercio: Arese investe 105mila euro

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti: Linea A (60.000 euro) destinata alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi commerciali esterni e degli affacci su strada, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e l’attrattività dei negozi di vicinato; Linea B (45.000 euro) riservata al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e ad ampliamenti qualificati dell’offerta di servizi sul territorio.

Le parole dell’Amministrazione

“Con il lancio di questo nono bando confermiamo la continuità nel sostenere, anno dopo anno, chi investe nel nostro territorio. Con questa nuova misura supportiamo i nostri commercianti nel riqualificare i propri spazi e migliorare il decoro delle nostre strade e, allo stesso tempo, continuiamo a creare terreno fertile per nuove idee di business. Sostenere il commercio locale in modo costante significa, per noi, garantire una comunità che resta viva, attrattiva e in continua crescita” – dichiarano il sindaco Luca Nuvoli e l’assessora alla Rigenerazione urbana e nuclei storici Margherita Corsi.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di accesso sono disponibili sul sito del Comune www.comune.arese.mi.it/novita/notizia/commercio/