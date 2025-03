Vigili del Fuoco in azione dalle quattro del mattino di stanotte, 17 marzo 2025, per un incendio scoppiato all'interno della piattaforma ecologica A2A di Buccinasco in via Volta.

Incendio nel deposito di carta e cartone: intervengono i Vigili del fuoco

A prendere fuoco materiale cartaceo e cartone pressato all'interno della Resmal, che fa parte di A2A. Sei i mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Milano che hanno già circoscritto le fiamme. Sul posto carabinieri e ATS per i necessari rilievi.

Non si registrano feriti o persone coinvolte.