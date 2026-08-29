Incendio alle vasche di laminazione di Villanova, frazione di Nerviano. L’appello della Lega: “Servono più controlli”.

Incendio alle vasche di laminazione: “Servono più controlli”

Incendio nella zona delle vasche di laminazione del Bozzente.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi nell’area inaugurata a maggio, spazio naturalistico per evitare danni in caso di piene del torrente. L’opera, come noto, ha visto la luce sul territorio di Villanova, frazione di Nerviano. ed era attesa da anni.

“Servono più controlli”

“Ora serve più sicurezza e e attenzione per l’area” affermano dalla Lega, forza di opposizione. L’incendio, così come segnalato da alcuni residenti, è stato spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.

“Esprimiamo preoccupazione per un episodio che riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza e custodia dell’area – affermano dalla Lega – Se da un lato l’infrastruttura sta dimostrando la sua utilità dal punto di vista idraulico per il contenimento delle piene, dall’altro l’incendio solleva alcuni interrogativi che meritano attenzione per la tutela del territorio e della cittadinanza”.

E il Carroccio mette sul tavolo le sue proposte: “Servono sistemi di controllo. Pur non conoscendo le cause dell’incendio, spiace constatare che non vi sia ancora traccia dei sistemi di videosorveglianza inizialmente previsti, questa mancanza di monitoraggio continuo rischia purtroppo di favorire anche i primi episodi di abbandono di rifiuti già visibili sul posto. Va garantita poi la fruibilità della zona verde: l’area verde interna alle vasche è stata aperta al pubblico unicamente in occasione dell’inaugurazione, per poi essere subito chiusa. E’ un peccato che uno spazio così importante resti oggi non accessibile ai cittadini e limitato ai soli addetti ai lavori”.