Incarico temporaneo per sostituire due medici

«Si informa che, a partire dal 16 febbraio 2026, prenderà servizio la Dott.ssa Patruno Elena, in qualità di medico incaricato provvisorio, con ambulatorio sito in Via C. D’Adda 4 a Settimo M.se».

Medici di base

Asst Rhodense ha informato dell’arrivo di un nuovo medico di base in città, che andrà a coprire, si spera per lungo tempo, il vuoto lasciato dopo la cessazione del servizio da parte dei dottori Angela Miglio e Alberto Caione.

«La Dott.ssa Patruno assisterà gli ex pazienti attualmente ancora iscritti con la Dott.ssa Miglio Angela e con il Dott. Caione Alberto, entrambi cessati dal servizio. Per tali cittadini il passaggio alla Dott.ssa Patruno avverrà automaticamente, senza necessità di presentare alcuna richiesta di assegnazione del nuovo medico».

Ambulatori temporanei

Per tutti gli altri, invece, restano a disposizione i servizi l’ambulatorio temporaneo di Passirana.

«I cittadini che rimarranno sprovvisti di assistenza del medico potranno rivolgersi presso la Casa di Comunità di Passirana, in via Settembrini n°1, dove è attivo l’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) – scrive la Asst – L’accesso all’Ambulatorio del Medico Temporaneo (AMT) avverrà esclusivamente tramite prenotazione telefonica chiamando il numero verde regionale 800.638.638 (da telefono fisso) oppure 02 999599 (da telefono cellulare), entrambi attivi dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. All’AMT di Passirana possono recarsi i cittadini sprovvisti di Medico di Medicina Generale (MMG) e residenti nei Comuni di Rho, Pero, Arese, Lainate, Cornaredo, Settimo Milanese, Vanzago, Pogliano Milanese e Pregnana. Inoltre, coloro che necessitano esclusivamente di prescrizioni di farmaci ad uso continuativo/cronico non dovranno recarsi presso l’AMT, ma potranno farne richiesta inviando una mail all’indirizzo amt.passirana@asst-rhodense.it. Nella mail dovranno essere indicati il nome del farmaco, il dosaggio, la posologia assunta, le ultime 5 cifre della tessera sanitaria e un numero di telefono di riferimento. Si raccomanda di riportare nella mail di richiesta tutte le informazioni necessarie al rilascio della prescrizione e di inviare una richiesta per singolo paziente. Le richieste saranno evase entro 3 giorni lavorativi.

Le ricette dematerializzate, oltre che sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), verranno inviate all’indirizzo mail da cui è pervenuta la richiesta».